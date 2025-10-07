Click acá para ir directamente al contenido
Caso licencias: más de 80 mil trabajadores del sector privado salieron del país estando con reposo médico

Así la constató una investigación de la Superintendencia de Seguridad Social, que pudo profundizar además en las patologías por las cuales este grupo de personas recibió una licencia. Así, reveló que 63,3% de los permisos de descanso fue otorgado por diagnósticos asociados a salud mental.

Por: C. León y M. Baeza

Publicado: Martes 7 de octubre de 2025 a las 17:40 hrs.

