Escándalo por licencias médicas: Nuevo balance de Dipres amplía a 29 mil la cifra de funcionarios que hicieron mal uso de reposo médico

Un nuevo balance sobre el avance de los sumarios instruidos por el Ministerio de Hacienda, a raíz de la investigación de la Contraloría General de la República (CGR) que reveló viajes de funcionaros públicos fuera del país mientras estaban con licencia entre 2023 y 2024, publicó hoy la Dirección de Presupuestos (Dipres).

De acuerdo con lo reportado por las instituciones del Gobierno Central, un total de 40.629 licencias médicas habrían sido incumplidas durante el período, de acuerdo con la información remitida a cada institución por la Contraloría.

Dicho universo de licencias involucra a 29.270 funcionarios. Una cifra que supera con creces los 25.078 casos detectados por Contraloría en mayo pasado.

De los casos identificados por la Dipres, 23.745 funcionarios continúan en el servicio, mientras 5.525 ya no se encuentran trabajando, aunque de estos últimos, 2.947 están siendo objeto de sumario administrativo pese a no seguir desempeñándose en el servicio.

Con relación al estado de las investigaciones, del total de funcionarios a investigar, 25.352 sumarios han sido instruidos y de los cuales 21.098 continúan con sus procesos en curso; mientras, 4.254 personas se encuentran con sus procesos con resolución y además cuentan con una resolución del jefe superior del servicio. De ellos, 2.711 funcionarios tienen sus casos a la espera de cierre o ejecución de la medida disciplinaria, donde se encuentran las que fueron impugnadas por el funcionario, entre otros.

Así, 1.543 funcionarios cuentan con procesos que han sido cerrados, y se encuentran con alguna resolución ejecutoriada: 577 funcionarios fueron absueltos o sobreseídos, por lo que el proceso se cerró sin sanción; 262 han sido destituidos; 584 cerraron su proceso con la medida disciplinaria de censura; 65 recibieron la medida disciplinaria de suspensión en el empleo; y a 55 funcionarios le fue aplicada la medida disciplinaria de multa.

Con relación a los casos cerrados sin sanción, Dipres explicó que estos se debe a distintos motivos que en la etapa investigativa se deben certificar, situaciones que además cuentan con la revisión de la CGR para su toma de razón.

La duración promedio de las licencias involucradas fue de 22,1 días. Considerando las remuneraciones promedio reportadas, que ascienden a $ 1,9 millones bruto mensualizado durante el periodo de licencias. Considerando estos números, se estima que los funcionarios a los que se impartirá sumario recibieron $ 36.876 millones en remuneraciones pagadas durante estos períodos de ausencia.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

En el marco de este proceso, destaca también que 1.009 funcionarios presentaron su renuncia antes de instruirse un procedimiento disciplinario en su contra.

Antes de que la CGR hiciera públicos los viajes de funcionarios públicos fuera del país estando con licencia entre 2023 y 2024, existían 5.182 funcionarios ya sumariados por mal uso de licencias médicas. Del total de involucrados en estos casos, 4.061 corresponden a funcionarios que ingresaron al servicio el 11 de marzo de 2022 en adelante, frente a 23.667 funcionarios que ingresaron en administraciones previas.

Desglosando el total de los casos por participación según los informes Consolidados de Información Circularizada (CIC) de la CGR, 33% de estos corresponden a salidas del país, 1% a atención de partos, 5% a emisores investigados penalmente, 5% a salidas del país en Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, 21% a asistencia a casinos de juegos y 35% a salidas del país en servicios regionales.