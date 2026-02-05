Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Laboral & Personas
Laboral & Personas

Escándalo por licencias médicas: Nuevo balance de Dipres amplía a 29 mil la cifra de funcionarios que hicieron mal uso de reposo médico

La cifra supera significativamente los 25.078 casos detectados por la Contraloría en mayo.

Por: Carolina León

Publicado: Jueves 5 de febrero de 2026 a las 09:52 hrs.

Carolina León Caso licencias médicas gobierno Sector público
<p>Escándalo por licencias médicas: Nuevo balance de Dipres amplía a 29 mil la cifra de funcionarios que hicieron mal uso de reposo médico</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Tras quiebras y dos años de paralización, proyecto La Poza de Pucón obtiene recepción municipal y activa entrega de departamentos
2
Empresas

Europea Millicom toma la delantera en las últimas negociaciones para quedarse con Telefónica Chile
3
Regiones

Sienta precedente para concesionarias: tribunal falla a favor de usuario de autopista y establece millonaria multa por colisión con objeto en calzada
4
Empresas

A un año del buque de Maersk varado con cerezas: la cruzada legal de 25 exportadores que exigen indemnización a la naviera
5
Mercados

Cuatro de los cinco multifondos de AFP registran ganancias en el primer mes del año
6
Regiones

Contraloría revela millonarios pagos aprobados y contabilizados por GORE de Tarapacá por proyectos sin respaldo de ejecución
7
Internacional

Walmart hace historia y se convierte en la primera minorista en alcanzar un valor de mercado de US$ 1 billón
8
Regiones

Constructora de Temuco activa inversiones por US$ 150 millones y alista ingreso a la RM con dos proyectos en Lo Barnechea
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete