Caso licencias médicas: se han iniciado más de 8.300 sumarios en el sector público, según Contraloría

El polémico caso licencias médicas, que destapó en mayo pasado la Contraloría General de la República, generó el inicio de 8.301 sumarios que buscan aclarar el mal uso de este instrumento entre los funcionarios públicos.

Se trata de una serie de sumarios que iniciaron luego de la publicación de cinco Consolidados de Información Circularizada (CIC), emitidos por la Contraloría desde mayo pasado, y que se refieren a la eventual salida al extranjero de funcionarios públicos mientras se encontraban con licencia médica; personal de la Salud que asistió partos estando con permiso por enfermedad; licencias médicas otorgadas por facultativos sujetos a investigaciones penales; salidas fuera del país por parte de funcionarios de FF.AA., policías y Gendarmería de Chile mientras estaban con permiso médico; y funcionarios que habrían asistido a casinos de juego estando con reposo.

Así lo da cuenta la revisión al Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD), habilitado por la Contraloría, que permite verificar que los servicios inicien, terminen, y envíen a control de legalidad los procedimientos disciplinarios que instruyan en virtud de lo ordenado por el órgano contralor.

La revisión a dicha plataforma considera la información que las propias entidades deben subir al SIAD. Así, de acuerdo al balance, de las 2.104 entidades que presentaron casos, 1.214 de ellas ya informaron el avance de los procedimientos.

Además, de los 8.301 sumarios iniciados, 5.647 corresponden al sector municipal y 2.654 a otros rubros.

¿Qué resultados arrojaron?

Con respecto al desenlace de las investigaciones, el balance arrojó que en 969 casos ya se aplicaron medidas disciplinarias al personal. De ellos, 52 casos corresponden a destituciones, en 642 se sancionó con el término del contrato, 4 son suspensiones, 9 multas, 120 casos fueron terminados con otro tipo de sanciones, 141 fueron sobreseídos, y una persona fue absuelta.

En el caso de los sumarios sobre las salidas del país por parte de funcionarios de FF.AA., policías y Gendarmería de Chile, las siete entidades que tenían casos detectados cumplieron con informar en el Sistema SIAD el inicio sus procedimientos. Esto, en contraposición a lo ocurrido con los sumarios derivados del informe que abordó a los médicos que asistieron partos mientras estaban con reposo, pues en este caso, sólo el 9% de los casos han sido reportados como iniciados en el SIAD.