Cifras preocupantes: población de Chile superará los 20 millones este año, pero comenzará a reducirse a mediados de la próxima década

Acorde al INE, desde 2036 se proyecta una disminución en la población como consecuencia de la caída de la fecundidad y del aumento en el envejecimiento del país.

Cifras preocupantes en términos demográficos entregó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El órgano estadístico presentó los resultados de las Estimaciones y Proyecciones de Población, base 2024 (EEPP 2024), que toman como base la actualización de la población residente en el país para el período 1992-2024, así como la población proyectada al 2070, a nivel nacional, distribuida por sexo y por edad, además de los principales indicadores demográficos para el lapso.

¿El resultado? La población en Chile llegaría a las 20.150.948 personas a junio de este año, alcanzando un máximo de 20.643.490 personas a igual mes de 2035.

Sin embargo, a partir del año 2036, la población dejaría de crecer e iniciaría una reducción gradual hasta llegar a los 16.972.558 habitantes hacia mediados de 2070, proyecta el órgano estadístico.

En ello incidiría la continua caída de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida, proyectándose a partir de 2028 que las defunciones superen a los nacimientos.

Las EEPP estiman y proyectan el tamaño y estructura de la población a partir de la dinámica histórica e hipótesis de evolución futura de tres componentes demográficos: la fecundidad, la mortalidad y la migración.

Fecundidad bajo el nivel de reemplazo

De acuerdo con los supuestos analizados, el INE proyecta que en las próximas cinco décadas la fecundidad continúe estando bajo el nivel de reemplazo (2,1 hijos por mujer), con una Tasa Global de Fecundidad (TGF) que disminuiría de 1,06 nacidos vivos promedio por mujer en 2024 a 0,92 en 2026.

Se espera que la TGF siga descendiendo hasta el año 2035, para luego experimentar una recuperación gradual, situándose en un máximo cercano a 1,2 hijos por mujer hacia 2070.

El descenso sostenido de la fecundidad ha reducido la base de la pirámide poblacional, tendencia que se proyecta continuará en el largo plazo, prevé el INE.

Así, se espera que para el año 2070 las personas de 65 años o más superen el 40% de la población del país (42,6% del total de habitantes) y que los menores de 15 años se reduzcan, desde un 29,3% de la población en 1992 y 16,3% en 2026 a un 7,2% en 2070.

Desde 2028 habría más personas mayores de 64 años que menores de 15 años, momento en que el índice de envejecimiento superaría el valor 100. Para el año 2045 la población de 65 años o más triplicaría a la población menor de 15 años. Si los supuestos se mantienen, al 2070 dicha proporción será de casi 600 personas de 65 años o más por cada 100 menores de 15 años.

En 2035 comenzaría a descender también la población en edades potencialmente activas (entre 15 a 64 años), y para el final del período habría menos personas en edad de trabajar respecto a lo observado en 1992.

Si bien los efectos del Covid-19 provocaron una reducción en la esperanza de vida al nacer entre 2019 y 2021 (de 1,7 años), esta se mantendría ascendente, pasando de 74,6 años en 1992 a 88,4 en 2070 (86,7 años los hombres y 90,2 años las mujeres), siendo esta cifra de 81,8 años para el año 2026 (79,5 años para los hombres y 84,3 años para las mujeres).

Saldo migratorio se reduciría

Las proyecciones suponen una reducción progresiva del saldo migratorio en el mediano plazo (diferencia entre inmigración y emigración de personas nacidas tanto dentro como fuera del país), con una estabilización hacia el año 2040.

Según las estimaciones, el saldo migratorio habría alcanzado un máximo de 200.000 personas en 2018, cifra que disminuyó debido a la pandemia y a las restricciones a la movilidad internacional, para luego situarse en valores en torno a 140 mil personas entre 2021 y 2022 y volver a descender de forma posterior a dichos años.