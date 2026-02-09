El rayado de cancha de la DT en casos de acoso en empresas contratistas
El organismo aclaró las responsabilidades que tienen las empresas y los tiempos de investigación.
Noticias destacadas
La Ley Karin lleva prácticamente un año y medio en vigencia, pero aún persisten temas en torno a los que existen dudas.
Por ello, hace unos días, la Dirección del Trabajo se pronunció respecto a las situaciones de acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo particularmente en la subcontratación, y aclaró las responsabilidades que tienen las empresas y los tiempos de investigación.
Con relación a la recepción de la denuncia y el proceso de investigación cuando la situación involucra a personas trabajadoras de distintas empresas, sean estas la firma principal o usuaria, de la contratista, de la subcontratista, o de servicios transitorios, la DT reiteró que “la persona afectada podrá denunciar ante la empresa principal o usuaria respectiva, ante su empleador o ante la Dirección del Trabajo”.
Sin embargo, si el trabajador efectúa su denuncia ante su empleador directo, la DT dijo que este deberá informar de ella a la compañía principal o usuaria, dentro de los tres días desde su recepción.
“La empresa principal o usuaria será siempre la responsable de realizar la investigación conforme lo establecido por el presente reglamento, según corresponda. Los empleadores de las personas trabajadoras involucradas deberán adoptar las medidas de resguardo y aplicar las sanciones que correspondan", precisó el organismo.
Así, en estas situaciones, de acuerdo con el servicio, debe existir una adecuada coordinación entre la empresa principal que realiza la investigación y las restantes firmas involucradas, “estando todas ellas sujetas al principio de confidencialidad”.
Ya en el terreno de los tiempos de investigación, la DT reiteró que el plazo establecido para llevar a cabo la diligencia por estas materias es de 30 días hábiles administrativos.
“La investigación deberá concluir en el plazo de 30 días contados desde la presentación de la denuncia o desde la fecha de recepción de la derivación por el empleador a la Dirección del Trabajo. Para efectos del cómputo del plazo, en caso de derivación, la Dirección del Trabajo deberá emitir un certificado de recepción"
Casos previos
Otro aspecto en torno al cual profundizó el servicio, dice relación con aquellas situaciones de acoso laboral que ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la Ley Karin, hito que inició el 1 de agosto de 2024.
Sobre esto, que la definición de acoso aplicable es la vigente al momento de los hechos.
Sin embargo, independientemente de la fecha de lo denunciado, el empleador debe dar cumplimiento a la normativa actual, procediendo a efectuar la investigación respectiva bajo el procedimiento establecido en la Ley Karin.
“Lo señalado se refiere a las reglas procedimentales, mas no a la definición de acoso laboral a utilizar, cuya modificación entró en vigencia el día 01.08.2024. Lo anterior implica que en aquellos casos en que se denuncie un hecho ocurrido con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N°21.643, se deberá considerar el concepto vigente a la fecha de la ocurrencia de aquellos”, indicó la DT, pero reiteró que los procedimientos de investigación originados por denuncias presentadas a partir de dicha fecha, se rigen por las normas de la Ley N°21.643 .
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Francisco Aninat, socio de Aninat Abogados: "En los próximos 12 meses, la meta es consolidarnos como uno de los estudios líderes en la resolución de las disputas de negocios en el país"
Tras la separación de Bofill Escobar Silva, estudio donde fue socio por más de 12 años, el profesional revela sus planes en la firma donde desarrollará el área de resolución de disputas complejas.
CChC apuesta por absorción de mano de obra local para reconstrucción del Biobío y desestima alzas de costos desmedidas
Desde el gremio proyectan que la baja actividad del sector compensará la demanda de insumos, evitando presiones inflacionarias. Pese a ello, el Sernac advierte sobre penas de cárcel para quienes incrementen los precios durante la vigencia del Estado de Catástrofe.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete