Estabilidad macro y flujo de inversiones entre ambos países: los temas que abordó Kast con empresarios de Panamá

A la cita fue acompañado por cuatro de sus futuros ministros y además del exPresidente Eduardo Frei. Luego se reunió con su futuro par de Bolivia, Rodrigo Paz.

En su último día en la capital panameña, el Presidente electo, José Antonio Kast, junto a cuatro de sus futuros ministros (Francisco Pérez Mackenna de Relaciones Exteriores, Trinidad Steinert de Seguridad, Ximena Rincón de Energía y Jorge Quiroz de Hacienda) se reunió la mañana de este jueves con empresarios y líderes gremiales en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, entidad que representa importantes grupos del sector privado de dicho país.

"Estamos trabajando en tener estabilidad en países de la región, lograr la mejor integración en carreteras y turismo. Hoy estamos muy ocupados en el tema de generar buenas relaciones internacionales", señaló Kast escuetamente antes de la reunión.

En la cita -que se extendió por más de una hora- figuraron actores locales como el exPresidente de la República, Eduardo Frei; el exministro de Hacienda, Felipe Larraín; la presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), Mónica Zalaquett; y el timonel de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco. Mientras, en la vereda panameña, habrían participado ejecutivos de primera línea de firmas como Ultramar y Terpel.

El encuentro fue impulsado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), a través de Francisco Cruz de la Cámara Binacional Chile-Panamá. De hecho, se firmó un protocolo de acuerdo entre ambas multigremiales.

Fuentes comentan que en la cita hubo presentaciones de las entidades gremiales, tomando después la palabra Frei y Kast. Estos dos últimos ya habían coincidido este miércoles, ya que fueron invitados a exponer en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 de CAF. El exmandatario entregó su apoyo al republicano durante la campaña, lo que le valió críticas de parte de partidos oficialistas, especialmente su tienda, la Democracia Cristiana.

También algunos asistentes intervinieron para contar lo que se está haciendo, el impacto social que tenía la generación de actividad productiva y se habría planteado una preocupación porque estos países también se hagan cargo desde las empresas privadas de las realidades dispares que hay en la sociedad.

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, explicó tras la cita que lo firmado es un acuerdo de colaboración "porque tenemos importantes intercambios comerciales, inversiones chilenas en Panamá y también de inversionistas panameños que ven con mucho entusiasmo cómo se están desenvolviendo Chile en su estabilidad macroeconómica, en su atracción de inversiones y en este compromiso de ir bajando y simplificando la regulación existente".

"Hay bastante entusiasmo por ambos lados por poder estrechar esa colaboración y para eso también CPC está 100% disponible para colaborar en eso", dijo.

Jiménez puntualizó: "Para nosotros es fundamental todos los servicios logísticos. Nuestras exportaciones, un 25% de las exportaciones chilenas pasan por el Canal de Panamá. Por lo tanto, ya tenemos una relación muy estrecha, pero evidentemente buscamos profundizarla y tener esta vinculación dentro del mundo empresarial, porque finalmente son estas los lazos que toman compromisos de largo plazo, apoyo mutuo y oportunidades de comercio y generación de empleo".

En concreto, la firma de este protocolo de acuerdo implicaría una vinculación para facilitar inversiones mutuas.

Bilateral con Paz con foco económico

Más tarde, Kast sostuvo una reunión bilateral con el Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

Tras la cita, el mandatario electo y su par boliviano entregaron declaraciones conjuntas.

"Tenemos una relación de años, donde hay una frontera común, donde chilenos han visitado permanentemente Bolivia, bolivianos han venido a Chile a aportar con su trabajo, con su esfuerzo al desarrollo de nuestra patria. El comercio que existe entre Bolivia y Chile es muy, muy fuerte y eso queremos potenciarlo. Eso es construir futuro, eso es mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas y también, estoy seguro, de los compatriotas del Presidente Paz", partió señalando Kast.

El futuro jefe de Estado agregó que la cita abre una "nueva manera de encontrarnos" en torno a la calidad de vida de ambos nacionales: "Estamos dispuestos a hacer todo lo necesario por mejorar nuestra infraestructura para permitirnos un mayor intercambio y mejorar todo lo que diga relación con nuestras relaciones diplomáticas, comerciales, culturales, sociales con Bolivia".

Por su parte, Paz enfatizó que la prioridad es "crecer, la prioridad es dar salud, educación, la prioridad es darle un mejor futuro a nuestros habitantes y eso nos conlleva a entender que nuestros retos no es resolver problemas del pasado, sino resolver los problemas del presente y del futuro y llevar adelante un esfuerzo conjunto para que tanto Bolivia-Chile, Chile-Bolivia, tengan una mejor perspectiva junto al contexto sudamericano, una visión de desarrollo y de beneficio para nuestras naciones".