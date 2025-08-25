Las diferencias entre Petersen y Jiménez por fórmula para incorporar mujeres en directorios
La subsecretaria de Economía destacó que la normativa permitirá generar condiciones equitativas.
La tercera edición del encuentro anual de la Red de Mujeres Promociona fue la instancia que reunió en un solo lugar a la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, y a la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, quienes abordaron el desafío de continuar abriendo espacios para las mujeres y sus diferencias en torno a la ley que busca aumentar la participación femenina en directorios, y que establece un modelo de cuotas sugeridas.
“Esta ley no sólo permitirá generar condiciones más equitativas para las mujeres que podrán ingresar a los directorios, sino que representa un cambio en la estructura organizacional, rompiendo estereotipos que asocian cargos de liderazgo con la masculinidad y abriendo puerta a más mujeres”, fue parte de lo que dijo Petersen en su presentación.
“Para facilitar el cambio cultural, la implementación será gradual y progresiva, estableciendo una cuota máxima cada vez más acotada hasta llegar a un 60% en el séptimo año de entrada en vigencia de la ley”, destacó la autoridad.
Jiménez, por su lado, insistió en que como sector tienen “discrepancias” respecto a la fórmula que quedó establecida en la ley. “A nosotros, sin duda, nos hubiese gustado más un comply or explain efectivo, y que no se vuelve obligatorio una vez que no se cumple con lo sugerido (cuotas). Pero celebramos que hubo un acuerdo parlamentario y que esto finalmente se tradujo en una ley”, dijo la dirigente gremial.
Con todo, Jiménez sinceró que como sector privado persisten los desafíos en torno a la participación femenina.
