Ley Karin: desde que entró en vigencia, se han presentado más de 66 mil denuncias

La ley busca erradicar el acoso y la violencia en el mundo laboral.

De acuerdo con un balance de la DT, del total de denuncias solo 11.088 han sido aprobadas jurídicamente como vulneración a la normativa laboral.

Una nueva fotografía de lo que ha sido la Ley Karin, aquella normativa que entró en vigencia en agosto de 2024 y que busca erradicar el acoso y la violencia en el mundo laboral, entregó el último informe estadístico de la norma, el cual analizó su aplicación entre agosto de 2024 y diciembre de 2025.

Según la Dirección del Trabajo (DT) se ha registrado un total de 66.596 denuncias por Ley Karin hasta el 31 de diciembre de 2025. Son acusaciones que ingresaron los trabajadores de forma presencial o digital, y denuncias que recibieron los empleadores pero que derivaron a la DT.

Y si bien la cifra es alta, ha ido a la baja. Si en agosto la normativa debutó con 4.848 acusaciones, en diciembre la cifra llegó a 3.599.

Para el subsecretario del Trabajo, Pablo Chacón, la caída en la cantidad de denuncias es un buen indicador: “El promedio mensual de denuncias ha bajado en casi un 6%. Esto es un indicio de que el espíritu de la ley está tomando forma en las empresas, cuyo foco es la prevención de situaciones de maltrato y acoso en los espacios laborales”.

Ya registradas las denuncias, la DT realiza un proceso de clasificación de solicitudes, que corresponde a la etapa en la que se determinala consistencia del relato y los antecedentes aportados por el denunciante; si corresponde que la denuncia sea tramitada como una denuncia de acoso laboral, acoso sexual y/o violencia en el trabajo (Ley Karin); y en el caso que no corresponda ser tramitada bajo dicha legislación, se gestione y/o informe al trabajador/a, según corresponda.

Así, de las 66.596 solicitudes de denuncias, un total de 26.862 (ingresadas hasta el 31 de diciembre de 2025) han sido preclasificadas como Ley Karin (40%), mientras que 29.382 (44%) no lo fueron.

Denuncias aprobadas

El mismo informe expuso que hay 11.088 denuncias aprobadas jurídicamente como vulneración a la normativa laboral bajo la Ley Karin.

De este último grupo, 66,7% (7.391) han sido presentadas por mujeres y 31,5% por hombres (3.491).

Del grupo, 86,9% corresponde a situaciones de acoso laboral, un 6,5% a acoso sexual y un 6,6% a situaciones de violencia en el trabajo (escenario que aplica cuando están involucradas personas ajenas a la relación laboral).

De las denuncias aprobadas jurídicamente como Ley Karin, un 49% proviene de trabajadores que se desempeñan en grandes empresas y un 17% en medianas compañías. Las micro y pequeñas empresas, en tanto, concentran el 29%.

Casi la quinta parte de las denuncias (18,6%) se han realizado por trabajadores del comercio, seguido por los sectores de enseñanza (13%) y de actividades de servicios administrativos y de apoyo con un 11,2%, actividades de alojamiento y de servicio de comidas (8,3%) y de industria manufacturera con un 6,1% de las denuncias.

Con respecto al rol fiscalizador, el informe mostró que la DT realizó 3.880 fiscalizaciones entre agosto de 2024 y diciembre de 2025 por materias relacionadas con la Ley Karin, donde se multó al menos una materia fiscalizada en 1.758 de estas.

Para el exdirector del Trabajo, Pablo Zenteno, las más de 66 mil denuncias “no pueden interpretarse como una ‘sobrerreacción’ o un uso indebido generalizado del sistema. Por el contrario, revela una demanda contenida de protección que durante años no encontró canales institucionales adecuados”.

“Estas cifras confirman que el acoso y la violencia en el trabajo son fenómenos extendidos, especialmente en sectores precarizados, feminizados y de alta exposición a público”, cerró.