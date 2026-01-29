Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Laboral & Personas
Laboral & Personas

Ley Karin: desde que entró en vigencia, se han presentado más de 66 mil denuncias

De acuerdo con un balance de la DT, del total de denuncias solo 11.088 han sido aprobadas jurídicamente como vulneración a la normativa laboral.

Por: Carolina León

Publicado: Viernes 30 de enero de 2026 a las 04:00 hrs.

Ley Karin Laboral denuncia Carolina León
<p>La ley busca erradicar el acoso y la violencia en el mundo laboral.</p>

La ley busca erradicar el acoso y la violencia en el mundo laboral.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Ingeniero con pasos por Mainstream, Sigdo Koppers y Transelec: el nombre que asoma como próximo subsecretario de Ximena Rincón en Energía
2
Empresas

Además de perder el contrato con Metro, la china CRCC pone en duda viabilidad de la Ruta Talca-Chillán
3
Empresas

Impresionante operativo con helicópteros: Mantoverde logra ingresar a desalinizadora "tomada" por huelguistas
4
Regiones

Socavones provocan emergencia habitacional en el norte: Gobierno activa recursos para reparar viviendas desde Arica hasta Atacama
5
DF LAB

Chileno radicado en Miami levanta fondo de capital de riesgo para apoyar startups tecnológicas lideradas por emprendedores latinos
6
Economía y Política

Quiroz debuta en foro internacional y ratifica cambios en permisos y sanciones a funcionarios que actuen discrecionalmente para frenar inversiones
7
Regiones

"Familias tienen prioridad sobre árboles o piedras": futuro ministro de Vivienda dice que reconstrucción del Biobío no se paralizará por grupos ambientalistas ni hallazgos arqueológicos
8
Regiones

"Sistema estanco" ¿Por qué EFE dejó al Metrotren de Rancagua fuera del nuevo sistema de pagos con tarjetas bancarias?
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete