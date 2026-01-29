La desocupación nacional baja a 8,0% en el trimestre octubre-diciembre de 2025 y regresa a los niveles mínimos con que partió ese año

El INE informó que en 12 meses, la tasa registró un descenso de 0,1 puntos porcentuales (pp.) producto del alza de la fuerza de trabajo (1,8%), igual a la presentada por las personas ocupadas (1,8%).

El 2025 cerró con buenas señales, ya que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la última edición de la Encuesta Nacional de Empleo (INE), la tasa de desocupación en Chile bajó a 8,0% durante el trimestre octubre-diciembre. Un dato con el cual el indicador retoma la senda de disminuciones luego de un aumento interanual del trimestre pasado.

"La cifra registró un descenso de 0,1 pp. en 12 meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,8%), igual a la presentada por las personas ocupadas (1,8%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 1,4%, incididas únicamente por aquellas que buscan trabajo por primera vez (24,4%)", dijo el INE en un comunicado.

De la mano de la reducción del dato de desocupación, el INE también informó leves mejoras en las tasas de participación y ocupación, las que registraron expansiones anuales de 0,5 puntos porcentuales, alcanzando 62,1% y 57,1%, respectivamente, registrando el quinto aumento consecutivo de ambas tasas.

Según sexo, el alza se explicó por las mujeres, quienes presentaron incrementos en su tasa de participación y ocupación de 1,0 pp. y 1,4 pp., mientras que los hombres presentaron un aumento en su tasa de participación en 0,1 pp. y una reducción anual en su tasa de ocupación en 0,3 pp.

Sin embargo, a pesar de estas mejoras, la tasa de participación laboral aún sigue siendo más baja respecto respecto a 2019 en 0,9 pp. “Los hombres presentan una brecha para recuperar la tasa de participación prepandemia de 2,3 pp, mientras que las mujeres ya la sobrepasaron en 0,4 pp”, informó el INE.

Creación de empleo

Con relación a la creación del empleo, el año cerró con un incremento de 1,8%, lo que significa 167.210 personas ocupadas más, lo que totaliza 9.473.270 de ocupados.

De hecho, en el trimestre, los ocupados registraron una variación trimestral positiva de 0,2%, correspondiente a 16.721 personas.

Según sexo, tanto hombres como mujeres presentaron incrementos de 0,2% respecto al trimestre móvil anterior, equivalente a 10.343 hombres y 6.378 mujeres.

¿Qué explicó estos incrementos? En doce meses, el ascenso de la población ocupada (1,8%) se fundamentó por servicios administrativos y de apoyo (26,5%), alojamiento y servicio de comidas (7,4%), actividades de salud (4,2%) y transporte (5,3%).

En la vereda contraria, los principales descensos se presentaron en administración pública (-11,7%), hogares como empleadores (-8,7%) y actividades financieras y de seguros (-5,6%).

Un tema que estaba generando preocupación entre los analistas el último tiempo, eran los débiles datos relacionados al empleo femenino.

En esta oportunidad, el INE informó que la tasa de desocupación femenina se situó en 8,5%, decreciendo 0,9 pp. interanualmente, el menor registro en un año. En los hombres, en tanto, la tasa de desocupación alcanzó un 7,7%, creciendo 0,6 pp. en un año.