Alberto Naudon y la guerra comercial: “Nos pilla con una economía algo más sólida, pero con un tema inflacionario que no es menor”

Una presentación que calificó como “particularmente desafiante” hizo este miércoles el consejero del Banco Central, Alberto Naudon, para dar cierre al despliegue del Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo, en referencia al impacto que está provocando la guerra comercial en los mercados globales.

“Hay mucha incertidumbre y es mucho más difícil de lo normal prever dónde vamos a estar en términos económicos, y me atrevería a decir incluso políticos en términos generales en el mundo, en los próximos 12 meses”, dijo el economista en una actividad en la Universidad Autónoma.

“Es realmente poco común los niveles de incertidumbre que estamos viviendo”, sumó.

Para Naudon, “es un cambio muy, muy significativo, muy, muy radical. No sabemos bien dónde vamos a estar en 12 meses más, en seis meses más”, aseguró.

Aún así, Naudon enfatizó en que el IPoM tiene “un montón de cosas que siguen siendo válidas” y que “no necesariamente han quedado obsoletas por lo que ha pasado” en el mundo en las últimas semanas.

“Chile, por ahora me parece a mí, que lo podríamos contar dentro de los países que ha sido menos afectado por la parte del cambio en las reglas del juego”, mencionó el consejero respecto a los aranceles anunciados por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado miércoles 2 de abril.

“Muchos de los bienes que nosotros exportamos, me parece a mí que tienen lo que llamamos los economistas, una elasticidad relativamente baja o más baja que en el resto de los países (...) Con el tipo de bien que nosotros producimos, no estamos demasiado incorporados en las cadenas de valor del mundo”, planteó el economista.

“A mí me parece que por el lado directamente arancelario, si bien nos va a pegar esto, no es el gran problema que enfrentamos hoy día”, postuló.

A juicio de Naudon, el problema que enfrenta hoy Chile viene por dos factores. Primero, por la incertidumbre. “Nosotros somos un país chiquitito, muy abierto al mundo y la incertidumbre y los efectos que esa incertidumbre tiene sobre los mercados financieros nos afectan rápidamente. Hemos visto que el tipo de cambio se ha empinado por sobre los $ 1.000”, sostuvo.

Las “tensiones financieras nos van a impactar de manera rápida”, añadió.

Otro tema importante es la probabilidad de una recesión global, aseguró el consejero. “Somos una economía pequeña, muy abierta. El precio de las cosas que vendemos depende mucho de la demanda global. Cómo le vaya a Chile, depende cómo le vaya al mundo. Entonces, si todo esto genera al final una recesión global, cuya probabilidad ha aumentado mucho, obviamente por ahí nos va a pegar”, explicó el economista.

Respecto a los mercados financieros, el académico reconoció un “ajuste relevante”, ya que la bolsa se ha "resentido fuertemente. Esto es señal de que acá se ven problemas de crecimiento, problemas de producción. La bolsa es mucho más sensible al ciclo económico mundial que otro activo financiero”, declaró.

“Esta sensación, que hay mucha incertidumbre pero no es claro dónde refugiarse, me parece a mí que también es algo nuevo y que es difícil interpretar cuáles van a ser sus consecuencias”, destacó Naudon.

Y explicó que el peso chileno perdió más valor que otras monedas de países emergentes, por ejemplo, debido a que el precio del cobre “ha caído fuertemente”.

Preocupación por la inflación

“El efecto de ese golpe (los aranceles) va a depender mucho de cómo estamos parados. Y la verdad es que, por suerte, los datos mostraron al final del año pasado y a principios de este año que estábamos parados algo mejor de lo que pensábamos. ¿En qué sentido? La economía estaba algo más robusta, algo más dinámica de lo que habíamos pensado”, dijo también el economista.

El consejero del instituto emisor, a su vez, reconoció que “ha sido difícil, por distintas razones, llevar la inflación de vuelta al 3%”. “Ya llevamos un buen tiempo por sobre 3% y eso, claramente, para el Banco Central es una fuente de preocupación”, agregó.

En suma, este shock “nos pilla con una economía algo más sólida, (...) pero con un tema inflacionario que no es menor”, planteó Naudon.

“En el corto plazo, el hecho que esta depreciación sea grande y pueda ser mayor va a poner presión sobre la inflación local probablemente”, complementó el economista.

Pero postuló que “eso no significa que mecánicamente vaya a generar una política monetaria contractiva”.

“¿Qué va a pasar con la tasa? Obviamente, no lo sé. De partida, no lo sé porque no sé bien cómo va a decantar esto. Si algo describe al escenario, es incertidumbre”, dijo el exgerente de Estudios del banco.

Naudon explicó que lo que están observando hasta ahora es “una desviación mayor” que lo que planteaba el escenario central del informe de marzo y, por lo tanto, “requiere un análisis distinto del que se hizo en el IPoM pasado”.

En este incierto contexto, el consejero afirmó que “lo bueno es que tenemos suficientes reservas internacionales”.

“Nosotros tenemos como alrededor de 20% del Producto Interno Bruto (PIB) en reservas, que es una cantidad más que suficiente para enfrentar los problemas que podríamos tener a raíz de esto”, aseguró.