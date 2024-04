Alza de los combustibles lleva al Mepco a subsidiar las bencinas por cerca de US$ 90 millones en el primer trimestre

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El precio de los combustibles ha vuelto a ser un dolor de cabeza para los consumidores chilenos, a medida que se incrementa el precio del petróleo en el extranjero y el dólar ha tendido a apreciarse respecto al peso local.

De hecho, el precio mayorista de las gasolinas y el diésel ha aumentado desde principios de febrero, completando hasta marzo tres alzas consecutivas. El incremento acumulado es de $ 89,9 por litro para las gasolinas y de $ 48,4 por litro para el diésel. En abril nuevamente se gatilló un alza, de $ 32,2 por litro para las gasolinas y de $ 16,3 por litro para el diésel.

Sin embargo, el encarecimiento del valor de la energía podría haber sido mayor de no mediar la existencia del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), instrumento fiscal que reduce el impuesto específico cuando el precio se incrementa, entregando un subsidio a los consumidores, y subiendo el gravamen en caso contrario, derivando en una mayor recaudación tributaria.

Un análisis elaborado por el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP) calcula el desempeño del Mepco para los primeros tres meses del año, detectando un cambio de tendencia respecto a lo que fue su dinámica en 2023.

Así, el reporte del economista senior del OCEC-UDP, Juan Ortiz, calcula que en los primeros tres meses del año el Mepco ha entregado subsidios a los combustibles por US$ 90 millones, revirtiendo la tendencia del año anterior, cuando recaudó impuestos por US$ 558 millones.

En 2022, en tanto, el Mepco entregó subvenciones por más de US$ 2.000 millones, ante el encarecimiento del valor de la energía por la guerra de Rusia en Ucrania.

"En medio del aumento del precio por sus fundamentales, el Mepco ha suavizado el alza por medio de subsidios. El nivel promedio semanal del subsidio de la gasolina 93 desde el 24 de enero al 27 de marzo ascendió a $ 74,8 por litro. Para la gasolina 97 y el diésel, el subsidio promedio semanal es de $ 75,7 y $ 70,5 por litro, respectivamente", plantea el economista.

Y aquella dinámica también se ha traspasado a la recaudación del Fisco derivada del impuesto específico a los combustibles, que se ha reducido en un 24% en los dos primeros meses del ejercicio si se compara con el mismo lapso del 2023.

Escenario hacia adelante

Ya la semana pasada, Ortiz calculaba que los precios de los combustibles alcanzarían máximos históricos.

Así, en medio de un precio del petróleo brent en torno a US$ 90 el barril y un tipo de cambio depreciado respecto a su promedio histórico, el precio mayorista para la gasolina 93 y 97 aumentó hasta $ 1.340 y $ 1.430 por litro en promedio, respectivamente, en el período, niveles no vistos en la serie histórica.

Ahora, pensando en las perspectivas para el mes de mayo, el reporte ve como "factible" que se genere una nueva alza de precios, pero más acotada, en la medida que el Mepco tiene espacio para entregar subsidios de $ 40,2, $ 68,4 y $ 63,3 por litro para el diésel y la gasolina de 97 y de 93, respectivamente.

"Dado que se estima que el tipo de cambio se mantenga levemente apreciado por debajo de los $ 960 y un precio del petróleo brent que no tendería a aumentar sobre los US$ 90 el barril en el corto plazo, el precio mayorista debería estabilizarse, finalizando la tendencia al alza observada desde febrero de este año. Esto considerando que no exista un deterioro de la situación en el Medio Oriente, después del ataque de Irán a Israel el pasado 13 de abril", prevé el especialista.