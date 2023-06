Presidente de la SNA: “La reforma tributaria es una ilusión. No solo no recaudará lo que espera, sino que comprometerá el crecimiento de Chile”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, enumeró la que considera son las principales problemáticas que hoy enfrenta el agro.



“La más recurrente ha sido la falta de liquidez, la falta de capital de trabajo, como resultado de dos malas temporadas consecutivas. En términos de rentabilidad deben ser las peores temporadas de los últimos 40 años”, señaló en su discurso en el marco del seminario "¿Cómo viene la temporada 2023-2024?", en el que también participaron el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y el economista José Ramón Valente.

El que fuera ministro de Agricultura en la segunda administración Piñera, aseguró que pese a los malos resultados, “estamos viendo una tendencia en la normalización del precio de nuestros productos, una baja en el costo de los insumos, una baja en el costo de los fletes marítimos, una normalización en la logística que nos permite llegar con un producto en buena condición y calidad”.

Walker hizo énfasis en “la urgencia de potenciar la competitividad del agro chileno. Hemos perdido nuestra posición de liderazgo regional frente a competidores como Perú y otros países del hemisferio sur”. Y con ello criticó la demora en la ratificación del TPP-11.

“Debemos agregar a la India como mercado atractivo. Conquistarlo al igual como lo hicimos con China”, agregó.

Pasando a otra materia, el presidente de la SNA mostró preocupación por el agua. “Vivimos la sequía más grande de nuestra historia, por extensión en tiempo y territorio”, dijo y agregó que “Chile no cuenta con una estrategia hídrica adecuada, que comprometa esfuerzos públicos y privados”.

“La crisis climática llegó para quedarse y como consecuencia de esto tenemos un déficit de precipitaciones como ningún país en el mundo. ¡Lamentablemente! Pasan los años y nada hacemos para enfrentarla con efectividad”, añadió Walker.

Trabas laborales

Desde la SNA muestran preocupación por la situación de los migrantes y la informalidad laboral en el sector. “Nos reunimos hace pocos días con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, con quien abordamos la realidad laboral de nuestro sector. Le explicamos que las tareas agrícolas tienen temporadas que exigen mayor contratación de personas y la mano de obra nacional no es suficiente”, señaló en su discurso el ex titular de Agricultura.

“Pedimos facilitar la contratación de extranjeros, mediante una visa laboral por faena específica y por un tiempo determinado, otorgada en función de los antecedentes del trabajador”, agregó.

“También hablamos de lo complejo que es implementar la ley de 40 horas en los campos, donde no podemos ajustarnos a horarios rígidos. Necesitamos adaptabilidad y flexibilidad, ya que una vaca no puede esperar para ser ordeñada y una fruta debe ser cosechada en el momento preciso”, ejemplificó Walker.

En su crítica a la ley, expresó que esta “podría aumentar la informalidad, y conllevar un aumento de costos que las empresas de menor tamaño no pueden asumir sin un necesario aumento de la productividad”.

Un tono más político

El líder de la SNA se tomó un momento para analizar el momento social y político que vive el país: “Como todos los chilenos, nuestra mayor preocupación radica en la seguridad. El crimen organizado se ha tomado todas las regiones, con gran poder de fuego y una absoluta falta de respeto a la vida e integridad humana”.

Sobre la situación en la macrozona sur, “hay consenso respecto de que requerimos una clara política de Estado para hacer retroceder y extinguir el terrorismo y el crimen organizado”, fueron las palabras de Walker.

Por último, pero no menos importante, destinó un tiempo de su discurso para hablar de la reforma tributaria. Dijo que esta “es una ilusión, una mala reforma que no sólo no recaudará lo que se espera, sino que comprometerá el crecimiento futuro”, zanjó.

Finalizando su discurso, hizo un llamado al rubro para “desarrollar una agricultura sustentable, productora de alimentos saludables, que impacte muy fuertemente en mejorar la calidad de vida de tanta gente que vive en comunas rurales de nuestro país”.