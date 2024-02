Asimet reporta “brusca” caída del sector metalúrgico metalmecánico en diciembre y declara crisis de inversión en la industria

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Cómo “brusca” calificaron la caída de 8,7% del sector metalúrgico metalmecánico en diciembre, desde la Asociación que reúne a las empresas del rubro (Asimet). El resultado se trata del peor desempeño mensual del rubro durante 2023, el que pese a esta mala cifra concluyó el año con un crecimiento de 5,9%.

Aun así, la cifra de enero “confirma la crisis de inversiones en la industria”, dicen desde el gremio en un comunicado.

El sector metalúrgico metalmecánico llevaba 11 meses consecutivos de cifras positivas.

“El panorama para 2024 no es alentador, ya que la inversión esperada en grandes proyectos en el sector industrial está a la baja. No existen iniciativas importantes de infraestructura que puedan dar un impulso a nuestra industria, por lo que seguramente veremos un cambio drástico en cuanto a resultados de crecimiento sectorial durante este año”, señaló el presidente de Asimet, Fernando García.

En detalle, la fabricación de maquinaria de uso especial y general fue el sector de mejor desempeño en 2023, al registrar un aumento de 19,9% y aportando 5,7 puntos porcentuales de crecimiento a la industria.

En la otra vereda, los subsectores de fabricación de aparatos de uso doméstico, construcción de buques y otras embarcaciones y fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos, recipientes de metal y generadores de vapor fueron los que exhibieron las peores cifras, restando en conjunto 2,8 puntos porcentuales de crecimiento a la industria.

Exportaciones e importaciones

Respecto del comercio exterior, Asimet informa que durante 2023 los envíos al extranjero totalizaron los US$ 2.365,69 millones, lo que representó una caída de 5,4% respecto del año anterior. Los principales destinos de las exportaciones fueron Perú, Estados Unidos y Argentina, que en conjunto representaron el 41,3% de las ventas del rubro en el mercado internacional.

Los principales productos exportados durante 2023 fueron alambre de cobre; barras y perfiles de los demás aceros aleados y máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral.

En cuanto a importaciones, el gremio informa que China fue nuevamente el principal origen de las compras, con un registro de US$ 6.779 millones, lo que representa el 30,4% del total. Le siguió Estados Unidos, con US$ 3.213 millones, y Brasil, con US$ 1.519 millones, y una participación de 14,4% y 6,8%, respectivamente.

Con todo, García indicó que el gremio proyecta para este año un crecimiento del orden del 1% a 3%. “Creemos que una rápida reacción de las autoridades con incentivos a la industria manufacturera podría revertir este escenario. El apoyo financiero a las pymes, la aceleración de trámites para proyectos estancados y el pronto despeje de iniciativas que generan incertidumbre, como las reformas tributaria y de pensiones, son medidas clave que sin duda pueden movilizar a nuestro sector y así reactivar el empleo formal y de calidad que otorga la manufactura”, postuló el líder gremial.