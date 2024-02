Catastro de inversión del sector industrial sigue golpeado por término de proyecto MAPA

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Si de protagonistas se trata, la Modernización y Ampliación de la Planta Arauco (MAPA) fue un actor clave en la inversión del sector industrial en los últimos años. Primero, porque impulsó las cifras, y en lo reciente porque ya finalizó. De hecho, su término -que implicó una inversión del orden de US$ 2.800 millones- está detrás de la caída que muestra el catastro del rubro -que incluye la dimensión forestal- para el período 2023-2027 y que elabora la Corporación de Bienes de Capital (CBC).

Al tercer trimestre del año pasado, se esperaba una inversión en el ámbito industrial de unos US$ 1.201 millones para el citado quinquenio, con 44 iniciativas con cronogramas definidos.

En su conjunto, los cálculos arrojan un descenso de 52% comparado con un año antes.

En cuanto a 2024, se contabiliza una brecha negativa -anual- de 38,3% como consecuencia de un contexto de menor reposición y aplazamientos de obras.

Del total de iniciativas a materializar en el quinquenio, el 60,7% corresponde a gasto en activo construcción, lo que da cuenta de la preponderancia del desembolso en insumos y mano de obra, dice el informe de la CBC.

Así, se trata de proyectos que involucran un requerimiento relevante de los materiales necesarios para las obras y del número de trabajadores.

De igual forma, constituyen un gasto importante los equipos para la ejecución y operación, con un 36% del global quinquenal.

Aquellas iniciativas que están en la etapa de ingeniería de detalle logran una concentración de 42,4% (US$ 509 millones en el mismo lapso.

La actualización del catastro al tercer trimestre incluye dos planes asociados a industria química y de alimentos y bebidas por una inversión total de US$ 37 millones, que agregan unos US$ 33 millones al lapso 2023-2027. La más relevante la planta de reciclaje de envases plásticos por US$ 30 millones.

Lo anterior fue contrarrestado, en parte, por la exclusión del Laboratorio de vacunas Sinovac Santiago.

Según el reporte de la CBC, se descartó el cronograma de ejecución previsto, pues, una vez que el mandante tuvo disponible el terreno, la construcción del laboratorio no avanzó. Por ahora, la iniciativa queda en estado diferido, siendo excluida del catastro.

A nivel de regiones, sobresalen en el registro los proyectos previstos para Atacama, Metropolitana y Maule, con las mayores sumas al quinquenio.

Para 2023, en particular, se preveían en el ámbito industrial, US$ 537 millones. Por área sobresalen, en mayor medida, los edificios industriales de distribución, con US$ 287 millones, en el mismo lapso; seguido de la industria de alimentos y bebidas, con US$ 115 millones.