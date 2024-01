Chile cierra 2023 con un aumento de 18% en la cartera de proyectos de inversión extranjera

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El cierre de 2023 se caracterizó por números azules para la inversión extranjera en Chile. De acuerdo a cifras de InvestChile -la agencia de promoción perteneciente al Ministerio de Economía- el año pasado concluyó con una cartera de 450 iniciativas en distintas etapas de desarrollo, equivalentes a US$ 33.505 millones.

Del total, US$ 14.716 millones corresponden a inversión en materialización -iniciativas instaladas y en fase de desarrollo en el país-, que se tradujeron en 103 proyectos y 5.936 puestos de trabajo.

En comparación a 2022, fueron menos proyectos (476) y menos empleos directos (18.866), pero el monto total de la inversión involucrada creció 18,2%.

Karla Flores, directora de InvestChile, califica el incremento de los montos como una “buena noticia”, en el contexto de una moderación de la inversión extranjera global el año pasado.

“Pero más importante aún, porque da cuenta de la confianza de los inversionistas internacionales y de las condiciones de atractivo de nuestro país como destino de inversión. Nuestras cifras de cartera no solo hablan bien del trabajo que pudimos desarrollar como agencia, sino también de cómo el mundo nos ve como un lugar privilegiado para desarrollar proyectos de inversión, especialmente ligados a la transición energética y la mitigación del cambio climático”, dice.

Así, apunta a que uno de los principales factores tras el alza fue la activación e ingreso a la cartera de proyectos de energía, especialmente en generación y almacenamiento. Además de otras iniciativas mineras relevantes.

“Chile se ha consolidado como uno de los países más atractivos para invertir en energías limpias, ocupando permanentemente los primeros lugares a nivel global en rankings como el Climatescope de BloombergNEF, y eso se ve reflejado en nuestra cartera”, dice.

Energía al alza

El sector que acumuló el mayor monto fue energía con US$ 15.911 millones, seguido por minería con US$ 8.175 millones y servicios globales con US$ 5.860 millones.

Flores explica que en el caso de los proyectos de hidrógeno verde, su desempeño en la cartera 2023 “depende de los avances en negociaciones y acuerdos internacionales, tanto desde la perspectiva de habilitar el mercado con instrumentos especializados, como del avance de la cartera de proyectos declarados en Chile”.

Y apunta que han ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental iniciativas como el Parque Eólico Faro del Sur y la planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro de HIF, que entre ambos suman sobre US$ 1.300 millones de potencial inversión.

Mientras que en el caso del litio, destaca que ha habido “gran interés” de empresas internacionales por producir y agregar valor en Chile, lo que ejemplifica con la cartera de Eramet, que inyectó US$ 95 millones para la adquisición de 120 mil hectáreas de concesiones mineras para la exploración y explotación de litio en Atacama y la creación de su filial chilena.

“Por otra parte, están las licitaciones de Corfo que permitirán a las empresas acceder al litio a un precio y condiciones preferentes y que tienen proyectos de las empresas de origen chino BYD y Yongqing Technology, con un potencial de inversión -en conjunto- de cerca de US$ 500 millones”, señala la directora.

Entre los países que lideran la inversión extranjera en la cartera de proyectos están Estados Unidos con US$ 9.913 millones; Canadá con US$ 5.329 millones y China con US$ 4.250 millones.