Chile en modo anfitrión: empieza la cumbre del BID en Santiago con foco en innovación, crecimiento y seguridad

Seguridad, inversión, crecimiento e innovación. Estos serán los principales tópicos que marcarán la agenda de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde autoridades locales y regionales, con 48 países miembros, se reunirán a partir de este miércoles para trazar los desafíos de América Latina y el Caribe en términos económicos, de inversión y tecnología.

La Asamblea de Gobernadores del BID convoca a los gobernadores, que normalmente son ministros de Hacienda o también, presidentes de los bancos centrales de cada país. Esta asamblea se ve como un polo de crecimiento en el ámbito económico para Chile.

Según el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se calcula la llegada de entre 3 mil y 4 mil personas que vendrán a participar en esta actividad. “Eso, por supuesto, tiene un impacto positivo en la actividad hotelera y sobre la industria turística”, afirmó.

Para Chile, “es una oportunidad para mostrar el país, mostrar las oportunidades de inversión y desarrollo que tenemos, es un hito bien importante en la agenda económica de este año que sin duda nos va a traer nuevas oportunidades de inversiones privadas y públicas”, añadió el secretario de Estado.

El BID organiza las asambleas todos los años en un país miembro y este año fue el turno de Chile, que recibirá a los representantes en una remodelada Estación Mapocho, para analizar el impacto de los proyectos financiados y establecer estrategias para el futuro.

Desde el viernes 28 al domingo 30, además, se realizarán las reuniones de los gobernadores, que serán cerradas al público.

Previamente, ya se desarrollaron dos encuentros de BID-Invest en Punta Arenas, zona que se ha levantado como un polo de atracción de inversión en hidrógeno verde, logística marítima y turismo antártico.

La agenda

La cumbre partirá este miércoles con las palabras de bienvenida del presidente del BID, Ilan Goldfajn. Posteriormente, tendrá lugar el seminario “Seguridad ciudadana: nuestra agenda en común”, dirigido por la historiadora chilena Ana María Stuven.

Por la tarde, se desarrollará el seminario “Innovar para erradicar, cómo la tecnología puede eliminar la pobreza”, que contará con la participación del profesor César Hidalgo, director del Centro para el Aprendizaje Colectivo (CCL); la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro y el catedrático Joshua Blumenstock, de la Universidad de California Berkeley.

Esta jornada también incluirá la ponencia de la Premio Nobel Ester Duflo sobre la búsqueda de fórmulas para proteger a la población vulnerable ante crisis más seguidas.

El segundo día, estará centrado en los desastres naturales y el rol de la innovación como herramienta para el desarrollo, con el seminario “De la crisis a la resiliencia: transformar la gestión de desastres en resiliencia a los desastres”. Sachiko Imoto, vicepresidenta de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y Elizabeth Riley, directora ejecutiva de la Agencia Caribeña para el Manejo de Emergencias por Desastres (Cdema), serán las encargadas de dirigir este panel.

También se dará paso al seminario “Ciudades prueba del futuro: planificar para la resiliencia climática” y luego “Innovación para el impacto: fomentar la IA para el crecimiento y la sostenibilidad”, este último panel, participará la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, Aisén Etcheverry junto con otros expositores.

La jornada seguirá con el simposio “Una región con impacto global: Reimaginar la integración de América Latina y El Caribe” y concluirá el segundo día con el seminario “Construir economías dinámicas: rutas de políticas para un crecimiento inclusivo y sostenible”, en el que participarán el ministro de Hacienda, Mario Marcel junto con el exministro Andrés Velasco y el académico Philippe Aghion del Instituto de Negocios Insead y la Escuela de Economía de Londres.

La tercera jornada abierta será un foro dedicado al sector privado, donde destacará el papel fundamental de este sector en la promoción del crecimiento económico y la sostenibilidad de la región. La apertura estará a cargo del presidente del BID, Ilan Goldfajn y contará con la participación del ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau.

Esa misma mañana expondrá el comisario de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, Jozef Sikela, sobre la Agenda de Inversiones Global Gateway Union Europea-América Latina y el Caribe. Luego, el gerente general de BID Invest, James Scriven, liderará una seción sobre las oportunidades de inversión en la región y el nuevo modelo de negocios de la entidad, que contará con la participación de rostros chilenos destacados como Rosario Navarro, presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y José Miguel Benavente de la Corporación de Fomento (Corfo).

“Somos más que un banco”

Ya este martes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se reunió con el presidente del BID, Ilan Goldfajn, marco en que el brasileño expresó su emoción por encontrarse nuevamente en Chile.

Junto con recordar que la última vez que visitó el país fue para la realización de la asamblea en 2001, destacó los desafíos que se vienen para el BID y el desarrollo de la asamblea, en busca de apoyar a Chile en diversas áreas.

“Estamos trabajando en nuestra nueva estrategia institucional, con ejes para adelante”, dijo Goldfajn. Con esto, subrayó que están desarrollando codo a codo el trabajo con el sector privado, con su rama “BID Invest”, también, para estimular y ayudar a startups y empresas, han creado estrategias con el “BID Lab”.

“Lo vamos a resumir en 11 grandes iniciativas, desde el hecho de que aumentamos nuestra capacidad de préstamo y que estamos pensando que hasta 2030, vamos a tener US$ 13.000 millones a más de capacidad de préstamo, por arriba de los US$ 25.000 millones que ya tenemos, llegando a US$ 38.000 millones. En 10 años, US$ 130.000 millones”.

Otra de las principales aristas que realzó el presidente del BID son las relaciones entre el sector público y privado, seguido de el desarrollo de la inteligencia artificial, eficiencia, uso de tecnología y trabajar la desigualdad y pobreza.

Pero, sin duda, a lo que dio más énfasis, fue a la seguridad. Para Goldfajn, es lo que va a traer inversión al país y la inversión “va a traer crecimiento” y esto, es importante “para impulsar la productividad con un estado regulador, actuante, que le da las condiciones a que venga el sector privado” y eso, para el BID, es un tema de trabajo en común.

Para Chile, esperan también aportar en seguridad ciudadana y en la reforma de pensiones, el presidente del BID dijo que este hecho “fue una conquista importante para Chile” y afirmó que desde el banco, están a disposición para trabajar juntos en la implementación y “pensando en qué podemos contribuir hacia adelante”.