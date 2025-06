El desafío de Hacienda para el segundo semestre: el gasto tiene que reducir su ritmo para cumplir la meta fiscal

Si hay un tema que ha marcado la discusión económica durante el primer semestre de este año, ha sido el deterioro de las finanzas públicas, luego de que el Fisco incumpliera la meta de balance estructural durante el 2024.

Esto llevó al Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) a implementar un importante ajuste del gasto público, por cerca de US$ 3.000 millones este año, para evitar que el incumplimiento se replique este año. La situación de las arcas públicas ha enfrentado a Teatinos 120 con el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

Pero los desafíos en materia de gestión presupuestaria continuarán presentes en la segunda parte de este año, merced a que el ritmo de expansión del gasto público continúa alto.

Así lo advierte un informe elaborado por el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS), que calcula que entre enero y abril de este año, el gasto público acumula una expansión interanual de 4,1%, tras un alza de 6,5% en el cuarto mes del año.

El acumulado se ubica por sobre la expansion requerida de 2,6% que prevé Hacienda para alcanzar su meta de déficit estructural de 2% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que en lo que resta de ejercicio fiscal el ritmo debiera moderarse, sostiene la investigadora de la USS y exjefa de Administración Presupuestaria de la Dipres, Margarita Vial.

"El gasto del mes de abril creció 6,5% real anual impulsado principalmente por el gasto en intereses alojado en el Tesoro Público, el gasto en personal de las partidas de Educación y Salud, y las transferencias de capital para gastos de inversión de los Gobiernos Regionales.

El ajuste que mostró el gasto en el mes de marzo retoma el impulso en el mes de abril y vuelve a crecer por sobre lo esperado para el año", señala la especialista.

Así, plantea que el cumplimiento de las metas presupuestarias tiene implícito que el Ejecutivo debe lograr despachar del Congreso las medidas que componen su plan correctivo para aumentar los ingresos o reducir gasto, algo que ve complejo en medio del año electoral.

Así, Vial advierte que el 87% del efecto incorporado por las medidas correctivas para este año corresponde a iniciativas a implementar vía proyecto de ley, mientras que solo $ 27.622 millones correspondería a un ajuste de gasto vía administrativa, "por lo que con dificultad se verán los efectos en el presente año 2025".

"El gasto debe crecer sólo un 1,8% en el período mayo-diciembre para alcanzar la proyección del Ejecutivo correspondiente al escenario base. Esto es, sin medidas correctivas y consistente con un resultado de Balance Estructural de -2% del PIB", calcula.

El desafío para la recaudación

Pero no solo se vislumbran desafíos en cuanto a los desembolsos para la segunda parte del año, sino que también por el lado de los ingresos que percibe el sector público.

Vial calcula que los ingresos fiscales han crecido un 6,4% en el período enero-abril, un impulso que se reduce a una variación real de solo 3,8% al descontar la recaudación por medidas transitorias legisladas para financiar la reconstrucción de Valparaíso por los incendios del verano del 2024, como el impuesto sustitutivo sobre los gravámenes finales de los contribuyentes (ISIF).

En específico, la recaudación total suma $ 27.065.904 millones en los primeros cuatro meses del año, de la mano de los ingresos tributarios netos que acumulan una variación real de 11,1% en el período.

Al enfocarse en lo ocurrido en el mes de abril, se registra una recolección superior en 8% al mismo lapso del 2024, principalmente por la variación de la tributación de minería privada que creció 343,5% en el mes, explicado por la implementación de la Ley de Royalty. Esto compensó con creces la caída de 1,3% real que refleja la tributación de resto de contribuyentes en el mismo mes, dice Vial.

Así, la economista plantea que los ingresos fiscales deben crecer un 7,1% en el período mayo-diciembre para completar la proyección base del Ministerio de Hacienda, que asume un avance de la recaudación de 6,9% en el 2025 en su conjunto.

"El avance que muestran las cifras efectivas al cierre del mes de abril muestra ingresos que insinúan un impulso en la recaudación que debe ser mirado con cautela, ya que incluye un importante componente transitorio. Asimismo, se observa un gasto que no cede y avanza por sobre lo esperado para el año, alejándose de la exigente trayectoria definida para el año", expone la académica, enfatizando que por la base de comparación en el segundo semestre no existirán cerca de US$ 1.000 millones adicionales que se recaudaron de forma extraordinaria en el lapso mayo-diciembre del año pasado, en el marco del Fondo de Emergencia Transitorio (FET) por la catástrofe en la Quinta Región.