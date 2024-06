El millonario aporte que realizará Hacienda al Fondo de Reserva de Pensiones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Chile tiene una serie de fondos soberanos invertidos en el exterior, cuyos propósitos son variados.

Por ejemplo, el más conocido es el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), que está destinado a amortiguar situaciones de crisis económica, siendo una suerte de colchón para utilizar en momentos de contracción de la actividad. Así fue en 2008-2009 y durante la pandemia. Hoy cuenta con activos por US$ 5.055 millones.

El otro de mayor tamaño es el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), cuyo propósito es complementar el financiamiento de obligaciones fiscales derivadas de la pensión básica solidaria de vejez, la pensión básica solidaria de invalidez, el aporte previsional solidario de vejez y el aporte previsional solidario de invalidez. Hoy, su valor de mercado asciende a US$ 8.359 millones.

Y justamente este último instrumento será objeto de una millonaria inyección de recursos de parte del Ministerio de Hacienda. Según consta en un decreto firmado por el titular de la cartera, Mario Marcel, en los próximos días se realizará un aporte de US$ 626 millones al vehículo de inversión.

Esto equivale a un 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB) del 2023, cuyo ejercicio presupuestario arrojó un déficit efectivo de las finanzas públicas. La transferencia de recursos está establecida en la Ley de Responsabilidad Fiscal y también en la Ley de Presupuestos de este año, aprobada por el Congreso en noviembre del 2023.

¿De dónde provienen las platas? De la partida del Tesoro Público.

Según el decreto, la inyección de recursos se efectuará mediante uno o más depósitos, en un plazo que no podrá exceder del 30 de junio de este año.

En 2022 y 2023 el Fisco ya había realizado aportes relevantes al instrumentos: en el primer año de la administración Boric, inyectó US$ 531 millones, mientras que en 2023 hizo transferencias por US$ 1.640 millones.

Asimismo, en 2022 retiró US$ 156 millones del IFP, mientras que un año más tarde hizo lo propio por US$ 196 millones. ¿En 2024? Se han girado más de US$ 73 millones.

El desempeño del FRP

El fondo invierte en un universo amplio de activos. Según el reporte mensual a abril elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), un 33,2% del vehículo está invertido en acciones, mientras que un 32,5% en bonos soberanos y otros activos relacionados. Un 12,7% de la cartera invierte en bonos corporativos, un 8,2% en deuda de alto rendimiento, un 7,7% a deuda a deuda indexada a inflación y un 5,8% en MBS (títulos respaldados por hipotecas) de agencias de Estados Unidos.

En abril, el fondo tuvo pérdidas de un 6,5% medido en pesos chilenos y de 2,65% en dólares estadounidenses, mientras que en el último año los retornos muestran ganancias de un 23,08%. Desde su inicio en el 2007, el FRP registra una rentabilidad de sus inversiones de un 6,51%.