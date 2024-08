Encuesta del Banco Central: empresas reportan un desempeño más bajo en el segundo trimestre y prevén alzas de costos hacia adelante

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El ánimo al interior de las empresas se percibe pesimista en el segundo trimestre del año. Así se desprende de los resultados del Informe de Percepciones de Negocios (IPN) de agosto -elaborado por el Banco Central-, donde las firmas reportan “un desempeño más bajo respecto del trimestre anterior”.

“Las empresas señalan que su desempeño ha perdido dinamismo en relación con lo observado durante el primer trimestre del año, aunque con heterogeneidad entre los distintos rubros y regiones del país. En ello confluye una disminución de sus ventas, que ha sido acompañada de un aumento de costos”, se lee en el reporte.

“Este trimestre el desempeño ha bajado. El primer trimestre no estuvimos tan mal, pero este trimestre nos ha bajado mucho las ventas. Esto en todas las líneas”, menciona un gerente del comercio automotriz.

Un ejecutivo de la industria de alimentos comenta en el documento que hubo un "despegue en el mes de abril y se hizo plano en mayo. Junio fue terrible”.

Ello se da en un contexto en que las compañías continúan reportando dificultades para traspasar costos a precios finales, los cuales se declaran “estables”.

Por otro lado, se siguen percibiendo holguras en el mercado laboral, con dotaciones que se mantienen estables y una “leve” disminución del porcentaje de empresas que ha buscado nuevos trabajadores durante el último trimestre. A su vez, se reduce la proporción de sociedades que reportan dificultades para encontrar trabajadores.

Un tercio de los encuestados afirma haber efectuado despidos en los últimos seis meses.

Las empresas siguen percibiendo también condiciones financieras “restrictivas”. En ello, influye la percepción de un “aumento de las garantías exigidas por la banca y de altas tasas de interés”. Alrededor de un cuarto de las compañías declara haber solicitado créditos durante el último semestre.

Un gerente del sector logístico explica que han evaluado créditos, pero "hemos tenido que porque las tasas están muy altas, los bancos están siendo muy cautelosos, te están pidiendo garantías no de tu negocio, sino que idealmente tener ingresos por otro lado”.

“Los arriendos están afectados por el IPC, y la volatilidad que está teniendo el dólar también nos afecta, también el costo del flete naviero con todo este problema de África y los barcos que han tenido que desviarse por otros lados. El arriendo de contenedores está súper escaso”, señala, en tanto, un gerente de retail sobre los costos.

Perspectivas hacia adelante

El instituto emisor asegura que en el corto plazo, las empresas no esperan variaciones importantes en sus niveles de ventas, precios o disponibilidad de insumos para el próximo trimestre. Sin embargo, existe un repunte en sus expectativas de costos.

Para el próximo semestre, el número de empresas que espera solicitar créditos disminuye en relación con febrero. “Entre los motivos para no solicitarlos, destaca la carga financiera de algunas empresas o no tener la capacidad para endeudarse, mientras que disminuyen las que declaran no necesitar financiamiento”, dice el IPN.

Respecto de la inflación esperada a 12 meses, destaca un mayor porcentaje de empresas que prevé que esta supere levemente lo que consideran normal.

Por otro lado, las empresas prevén un desempeño “algo mejor que el actual” para sus operaciones durante los próximos 12 meses. “Creo que va a ser un año difícil, pero mejor que el previsto a finales del año pasado”, asegura el gerente de un casino.

Análisis por zona

En la macrozona norte, la actividad ha tendido a estabilizarse luego del mayor impulso observado a inicios de año, pero manteniéndose en niveles por sobre los de 2023. El desempeño de algunos negocios ha mejorado gracias al empuje que está entregando la actividad minera a otros rubros de la zona, plantea el ente autónomo.

En el caso de la macrozona centro, se percibe una ralentización del desempeño de los negocios durante el segundo cuarto. Quienes manifiestan un desempeño “relativamente más favorable” son las empresas ligadas a los sectores exportadores.

Por último, en la macrozona sur, resalta que el desempeño de los rubros ligados al consumo de bienes y servicios no esenciales ha disminuido, a la vez que la industria salmonera continúa con márgenes estrechos debido a los elevados costos y un precio internacional aún bajo, señala la entidad.