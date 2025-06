Fintual y el discurso de Boric: “En general, sí hay cosas y razones para estar optimistas, pero no todo está resuelto”

Como un discurso “sin muchas sorpresas” calificó la economista jefa de Fintual, Priscila Robledo, la última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric.

- El Presidente aseguró que la economía chilena “está en un punto de inflexión”. ¿Está de acuerdo?

- Creo que hay razones para estar optimistas en Chile y sobre todo son razones domésticas. La primera, y yo creo que es la más importante, es que la incertidumbre local ha bajado bastante con la discusión de la nueva Constitución detrás de nosotros y la reforma de pensiones ya aprobada. Y esto ya se ve que tiene impacto, en el catastro de proyectos de inversión, por ejemplo, ya se nota el efecto de esta menor incertidumbre. Y esto es algo que además de aumentar la producción en cierto año, aumenta el potencial de crecimiento del país, o sea que es una bastante buena noticia.

Y otra razón para estar optimistas es el potencial que tiene Chile de jugar un rol importante en la ola de inteligencia artificial. Y, por este lado, es bueno también que el Presidente en el discurso haya dedicado una parte a hablar sobre la IA y a decir que Chile quiere ser parte protagónica en todo esto.

Pero hay que decir sí que hay otros factores estructurales que limitan el potencial de crecimiento del país. El Gobierno presenta el proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales como un proyecto con potencial de virar el futuro de la inversión en el país y, si bien sí es un paso en la dirección correcta, la perspectiva del sector privado es que está lejos de ser suficiente.

Entonces, en general, sí hay cosas y razones para estar optimistas, pero no todo está resuelto definitivamente.

- El mandatario señaló que “la macroeconomía está ordenada”. ¿Esto es así o hay tareas pendientes?

- Sí, está mucho más ordenada que hace un par de años atrás, pero sí hay tareas pendientes todavía. Una de ellas es aumentar la profundidad del mercado de capitales para recuperar el espacio que se perdió, en parte, por los retiros de fondos de pensiones. La reforma de pensiones va a ayudar a esto, pero es un proceso que va a llevar varios años.

- ¿Es la reforma de pensiones el gran hito de esta administración?

- Sí, yo creo que sí. Se necesitaba hace mucho tiempo. El mismo Presidente lo dijo, que se pensaba en diferentes ocasiones que ya era un caso perdido y se llegó a un consenso bueno, en general.

- Boric dijo en su discurso que cada año han crecido más de lo pronosticado. ¿Cree que es un punto a destacar?

- En los tres años de la actual administración, Chile ha crecido por debajo de 2%, alrededor de 1,8%. Esto es bastante menos que hace una década, que no era raro ver tasas de crecimiento sobre el 5%. 1,8% es definitivamente mejor que las estimaciones pesimistas que permeaban un poco el mercado hace uno o dos años, pero difícilmente es algo destacable para la mayoría de la población.

- El Presidente declaró que su administración “frenó el rápido crecimiento de la deuda pública de los 15 años anteriores”. ¿Qué le parece esta afirmación?

- Yo creo que el fondo de la discusión por parte del mercado no es los puntos porcentuales que haya subido o no la deuda, sino que subió en los dos años pasados bajo condiciones que no necesariamente ameritaban una política fiscal expansiva.

Pensando en que no eran años de crisis, se pudo haber ajustado más el cinturón. No es falso lo que dijo el Presidente, por supuesto, pero yo creo que se desvía un poco de la discusión que está habiendo en el mercado.