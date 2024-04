FMI mejora su estimación y proyecta que el PIB per cápita de Chile alcanzará los US$31 mil este año, segundo más alto de la región

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Junto a las mejoras de las perspectivas de crecimiento para la economía chilena, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también ajustó al alza el ingreso per cápita que proyecta para el país.



A raíz de su última publicación del Panorama Económico Mundial (WEO, su sigla en inglés), en que el organismo estima que este año el Producto Interno Bruto (PIB) se expandirá 2% y 2,5% para el próximo, el PIB per cápita también fue corregido al alza y se proyecta que el indicador, medido en dólares corrientes a paridad de poder de compra, este año alcanzará los US$ 31.005.

Esto significa un incremento respecto a la estimación anterior realizada en octubre del mismo FMI, que apuntaba a que durante 2024 el ingreso sería de US$ 30.911. Además, supera los US$ 29.872 del año pasado.

La cifra está calculada sobre la base de que la población de Chile es de algo más de 20 millones de personas y deja al país en mejor pie frente a América Latina y el Caribe, cuyo ingreso promedio por habitante es de US$ 20.756. Así, Chile toma el segundo lugar en la región, detrás de Panamá (US$ 44.796) y se ubica frente a Uruguay (US$ 30.170).

En cuanto a proyecciones para final de la década, el FMI proyecta que el ingreso per cápita del país será de US$ 37.211 para 2029, mientras que la media regional se ubicaría en US$ 24.757 para entonces.

En contraste, las economías avanzadas poseen en promedio un PIB per cápita de US$ 68.850, mientras que en las principales economías Estados Unidos cuenta con US$ 85.372, Europa US$ 52.179 y China con US$ 25.015.