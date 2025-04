Gobierno chileno recortará proyección para precio del cobre en 2025 ante nuevo escenario creado por aranceles de Trump

Las autoridades del país, el mayor productor mundial de cobre, recortarían el precio promedio estimado para el metal rojo a entre US$ 3,9 y US$ 4,0 la libra desde una proyección actual para el año de US$ 4,25 la libra, dijo el WSJ, citando a una persona familiarizada con los cálculos preliminares.