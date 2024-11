Hermann González, vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA): “En 2026, desde ya, hay una necesidad por hacer un ajuste fiscal de entrada”

- ¿Hubo un tirón de orejas del CFA al Ejecutivo y al Congreso de no autorizar que de nuevo se use el FEES para financiar gasto en un año que no es de crisis económica?

- Hasta los cambios a la Ley de Responsabilidad Fiscal aprobados este año, el Ejecutivo podía usar libremente el FEES. Desde que existe el FEES el año 2007 en adelante no han existido restricciones para eso y los ministros de Hacienda lo han utilizado normalmente para enfrentar crisis, como la financiera global, el estallido social y la pandemia. Y en años de no crisis, el FEES no se usó.

Entonces, este año, al igual que siempre, el ministro de Hacienda tenía la posibilidad de usar el FEES para financiar el déficit, pero una práctica de los ministros de Hacienda había sido no hacerlo excepto en años de crisis.

Entonces, no necesitaba una autorización del Congreso, pero el Presupuesto de este año, como quedó diseñado, consideraba como fuente de financiamiento del déficit fiscal el uso del FEES, y eso creemos que no debió haber sido así.

- ¿Y eso por qué ocurrió?

- La discusión que hubo el año pasado era que el Gobierno estaba pidiendo mucho espacio para endeudamiento. Entonces, al final le redujeron el espacio de endeudamiento justo en US$ 3.000 millones, pero le pusieron el FEES como alternativa de financiamiento y eso deteriora la posición financiera neta igual.

Por lo tanto, si esa disyuntiva vuelve a aparecer en el futuro, lo que uno debiera hacer es ver cómo ajustar el gasto, no buscar como fuente alternativa de financiamiento el FEES. Además, queda muy poca plata hoy en ese fondo. La autorización para financiar el déficit de este año con el FEES fue una autorización dada en la Ley de Presupuesto del 2024. Por lo tanto, consensuado entre el Congreso y el Ejecutivo y va en la dirección opuesta de lo que necesitamos, que es recomponer el FEES y no seguir gastándolo, menos en un año normal como este, que no es un año de crisis.

Entonces, desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal, hubiera preferido que el gasto se ajustara a los ingresos y al espacio de endeudamiento que se aprobó y no se considerara además un uso del FEES.

- ¿Esta autorización también viene en la ley de Presupuestos 2025?

- No que yo sepa. Y precisamente nuestra recomendación es que no se repita eso.

- El diputado Karim Bianchi propuso que algunas de las sugerencias del CFA sean incorporadas como indicaciones a la Ley de Presupuesto 2025. ¿Le parece una buena idea?

- Esta es una opinión personal, porque no la hemos conversado al interior del Consejo, pero esa idea me parece atractiva, porque es una forma también de llegar a acuerdos con el Gobierno cuando hay tensiones en torno a las proyecciones de ingresos y si se va a cumplir o no la meta.

La idea de que haya indicaciones a glosas que obliguen al Ejecutivo a hacer un seguimiento más estricto de los ingresos o cómo se va ajustando el gasto para cumplir la meta, puede ser una vía de escape para que se pueda aprobar la Ley de Presupuesto y tener un grado de certeza mayor de si se irán cumpliendo las metas fiscales.