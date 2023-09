Informe calcula que el gasto regular del sector público crecería más de 10% este año

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Resta cada vez menos para conocer los pormenores del proyecto de Ley de Presupuestos 2024, que el Presidente de la República, Gabriel Boric, dará a conocer la noche de este jueves en cadena nacional.

Hasta el momento, ha trascendido que el gasto público retomará una expansión más sustantiva respecto a este año, con un avance que sería superior al 2%, versus el 0,7% con que Hacienda espera que cierre este año.

Sin embargo, la base de cálculo del crecimiento del gasto sería motivo de discusión, ya que en los últimos años se produjo un gasto excepcional para hacer frente a la emergencia sanitaria, lo que -como contraparte- resultó en un histórico recorte del gasto de más de 23% en 2022. Esto ajusta en distintas dimensiones el nivel de desembolsos para 2023 y también el esperado en 2024.

Un informe elaborado por la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS) se hace la pregunta: ¿es "cuánto crece el Presupuesto 2024" la pregunta correcta?

El documento del decano de dicha facultad y exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, y de la investigadora y exdirectora de Presupuestos, Cristina Torres, plantea que al descontarse el esfuerzo fiscal extraordinario del período 2020-2022, el gasto regular del Gobierno Central Total habría aumentado un 7% real en 2022 y lo haría un 10,2% este año, lo que contrasta con la caída de 23,1% y la expansión esperada por el Ejecutivo de 0,9%, respectivamente.

El gasto regular contempla los desembolsos del Fisco en su operación diaria y en leyes permanentes, pero descontándole los recursos del Fondo de Emergencia Transitorio (FET), legislado en junio de 2020 y que estableció un marco de financiamiento por US$ 12.000 millones hasta junio de 2022 para hacer frente a la pandemia del Covid-19.

Así, la serie de tiempo se modifica: en 2020, el gasto creció 10,5% real considerando las medidas extraordinarias, pero el gasto regular lo habría hecho solo un 0,4% de no mediar el FET. En 2021, los desembolsos crecieron 33,2%, pero el gasto regular habría implicado una caída de 3,4%.

Torres señala que de esta manera el gasto público sería más expansivo este año de lo esperado.

"Hay una decisión del Ejecutivo de hacer permanente un nivel de gasto que se justificó como de reactivación en un contexto de post pandemia, y que ahora parece incorporarse a la base del Presupuesto de manera permanente, pero sin mostrar sus resultados de ejecución, ni de creación de empleo. Esto último, por ejemplo, es lo que estaría ocurriendo con el Fondo de Infraestructura para el Desarrollo, del cual no se cuenta con registros públicos de su ejecución", resalta.

Espacios de eficiencia

El reporte también aborda el ajuste fiscal que está implementando el Gobierno por US$ 2.000 millones, que busca liberar recursos para ser reasignados a emergencias climáticas y, así, no afectar la meta de crecimiento del gasto para este año.

Weber y Torres proyectan que el nivel de gasto total del sector público este año ascendería a cerca de US$ 82.000 millones, con un programa de ayudas sociales que incrementó el gasto en US$ 2.000 millones en enero y presiones de gasto por US$ 2.000 millones.

"El Gobierno, con su ajuste fiscal de US$2.000 millones este año, está sincerando que de seguir el ritmo de gasto corriente que lleva hasta el momento, sobrepasaría la ley actual en esa cifra. Por lo tanto, es imperativo que la autoridad dé una señal fuerte para 2024 de una mayor eficiencia del gasto público. No podemos olvidar esfuerzos previos realizados, como el Presupuesto Base Cero Ajustado, que para el año 2021 permitió ahorrar y reasignar 0,6 puntos del PIB", señala Weber.

Expectativas

El análisis recalca que al modificarse la base de cálculo del gasto en los años previos, este también ajustaría la expansión prevista para el 2024.

Así, en base a la información de Dipres en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP), se prevé que el gasto total del Fisco crecería un 3% en 2024, lo que implica US$ 2.600 millones de desembolsos adicionales respecto a 2023.

"Antes de preguntarse cuánto crece el gasto, el Presupuesto debe considerar espacios de eficiencia que le permitan hacer frente a necesidades de financiamiento, ello ya que el crecimiento comprometido es de una magnitud similar al ajuste fiscal señalado precedentemente y que el Gobierno ya estaría ejecutando", señalan Weber y Torres.