Inversión esperada en grandes proyectos mineros repunta y efecto de El Abra comenzará a sentirse con más fuerza entre 2027 y 2028

El sector minero tiene una incidencia importante sobre la economía chilena. Un botón de muestra: representa el 42% de la inversión proyectada en el país para los próximos cinco años. Y a fines de julio recibió un impulso adicional, con el anuncio de Freeport McMoran de que desembolsará US$ 7.500 millones en la expansión de su fanea El Abra, donde posee el 51% y el restante 49% está en manos de Codelco.

Se trata de la mayor inversión en el sector tras Quebrada Blanca 2 de Teck, que empezó con US$ 5.000 millones de gasto en capital y terminó costando US$ 8.200 millones.

Si bien el catastro de inversiones más reciente de la Corporación de Bienes de Capital (CBC) aún no contabiliza el efecto de esa millonaria iniciativa, sí encuentra al sector en un proceso de aceleración del monto de los proyectos en carpeta.

Según el reporte al cierre del primer trimestre, para el período 2024 a 2028 se proyectan inversiones por US$ 21.818 millones en el rubro minero, a través de 65 iniciativas con cronogramas definidos, de los cuales un 10% corresponde a mandantes estatales y un 90% a privados. Esto implica una mejoría de US$ 952 millones respecto al trimestre anterior comparable.

En comparación al primer trimestre del 2023, los montos se duplican, tras incorporaciones relevantes al portafolio sectorial desde el último cuarto del año pasado, por razones de mercado y, también, factores locales, como la reducción de la incertidumbre constitucional y tributaria, explica la CBC. Las iniciativas más destacadas durante los últimos dos trimestres fueron Nueva Centinela, Modificación Instalaciones de Los Bronces: Remoción Tranque Pérez Caldera y Adaptación del Recurso Hídrico, y Optimización y Continuidad Operacional Minera Candelaria, entre otras.

Para este año, se prevén inversiones a materializar por US$ 4.204 millones, un incremento de 3% respecto al catastro anterior. Para el año siguiente ascienden a US$ 6.875 millones (2,4% de mejoría), para luego bajar a US$ 6.236 millones en 2026 (7% más alto que en el trimestre previo), a US$ 3.750 millones un año más tarde (7,2% de mejoría) y US$ 753 millones para el 2028.

Ahora, desde una perspectiva histórica, la inversión prevista para este año caería 14,9% versus el 20243, mientras que para el 2025 crecería un 63,5%, para luego ceder un 9,2% un año más tarde y un 39,8% de cara al 2027.

El 30% del total a cinco años proviene de iniciativas que ya están en construcción, como, por ejemplo: Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi y Proyecto Nuevo Nivel Mina -Andes Norte. El 70% corresponde a distintas etapas de ingeniería, como Nueva Centinela y Proyecto Santo Domingo.

Según la CBC, para el próximo año destacan los proyectos Adecuación Operacional Spence, Nueva Centinela y Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi, que representan el 50,2% del total estimado a ejecutar en 2025.

¿Cuándo se verá el efecto de El Abra?

El gerente general de la CBC, Orlando Castillo, explica que los montos del proyecto de ampliación de El Abra comenzarán a ser contabilizados en los próximos catastros y que su efecto sobre el monto total será "gradual".

"Si bien la inversión de Freeport ha sido anunciada públicamente, su impacto en el catastro quinquenal actual (2024-2028) sería gradual y principalmente a partir de los años 2027-2028, con gastos en ingeniería y obras tempranas de construcción, considerando para ello una obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable del EIA que debe ingresar la empresa próximamente. Es importante señalar que este proyecto podría impactar significativamente con su construcción a partir del año 2029 y el anuncio es una buena señal para el país y la continuidad de inversión del sector en el mediano plazo", explica.

Distribución por regiones

Para el período, Antofagasta destaca entre las zonas con mayores inversiones proyectadas. Por ejemplo, este año explica US$ 2.130 millones de los US$ 4.204 millones a nivel nacional, mientras que en 2025 US$ 3.805 millones de los US$ 6.875 millones del total. Tendencia similar se registra en 2026 y 2027.

La región que más se le acerca en montos es Tarapacá, con US$ 859 millones este año, seguido de US$ 1.428 millones un año más tarde, US$ 1.825 millones en 2026 y US$ 1.241 millones para el 2027.

Tomando como base todo el quinquenio, Antofagasta acumula US$ 9.916 millones, seguido de Tarapacá con US$ 5.525 millones, Atacama con US$ 3.550 millones, y más atrás Coquimbo con US$ 1.437 millones y O´Higgins con US$ 749 millones.