José Miguel Matte, gerente comercial de MBI Inversiones: “El mercado le está mostrando (a Trump) los impactos que podrían tener los aranceles”

La debacle en los mercados continuó este lunes y la guerra comercial se mantiene como una noticia en desarrollo para los inversionistas.

Pese a la sobrecarga de declaraciones entre la Casa Blanca, Wall Street y las economías afectadas por los aranceles, en el mercado chileno se sacan las primeras conclusiones de la segunda semana post “Día de la Liberación” de EEUU.

“El impacto para el mercado ha sido considerable. Cuando uno mira el S&P 500, al lunes había perdido cerca de US$ 8 millones de millones en capitalización bursátil durante 2025”, sostuvo a DF el gerente comercial de MBI Inversiones, José Miguel Matte.

“Gran parte de los ahorros de los americanos está en la bolsa y han perdido en torno a 14% y 15% de su valor bursátil”.

El ejecutivo recalcó que el mercado estadounidense venía internalizando los efectos de la guerra comercial, con un desempeño negativo en las semanas previas a los últimos anuncios.

Matte puso paños fríos y afirmó que “hay mucho espacio de negociación. Los aranceles, tal como las presentó Trump, no son el escenario base, y el mercado le está mostrando los impactos que podrían tener”, aclaró.

- El golpe se ha visto en términos bursátiles. ¿Dónde está el impacto fuera de la bolsa?

- En la confianza. Gran parte de los ahorros de los americanos está en la bolsa y actualmente han perdido en torno a 14%-15% de su valor bursátil. También, tiene un impacto muy grande en la confianza de los consumidores. La economía de EEUU está bastante basada en el consumo y, cuando pierden la confianza es muy difícil reactivar la economía.

- ¿Y en las compañías?

- Cuando existe incertidumbre les cuesta mucho tomar decisiones o invertir. Por ejemplo, tras el Covid-19 estaba muy fuerte la corriente del nearshoring, y hoy, con las tarifas, no es tan evidente.

Crisis y confianza

- ¿Le preocupa la indiferencia de Trump respecto al desplome de los mercados?

- Para negociar tienes que ser creíble y decir que no te importa el mercado; que esto es hasta las últimas consecuencias; y que no hay ningún espacio para revertir la medida. Creo que les importa mucho lo que está pasando, por su impacto, pero no lo pueden decir.

- ¿Esta crisis se puede comparar con la de 2008?

- Todas las crisis son de confianza. Lo distinto de esta es que está personificada en Trump. Lo bueno y lo malo es que está en él poder solucionarlo. En crisis anteriores había que poner de acuerdo a muchas partes para tomar decisiones difíciles.

- ¿Qué podría gatillar una crisis como la subprime?

- Si los aranceles se mantienen y son permanentes se va a generar una crisis. Pero el mercado cree que hay espacio de negociación, tal como Europa ofreció el “cero por cero”.

Oportunidades

- ¿Ve en el desplome una ventana de inversión?

- Ya hay algunos espacios en la bolsa de EEUU que parecen atractivos.

Las correcciones en el mundo tecnológico han sido muy fuertes, mientras que la salud corporativa, las utilidades y los modelos de negocios son atractivos.

- ¿Qué espera para la bolsa chilena?

- Chile viene rindiendo cerca de 13% en dólares y Latinoamérica 7%. El desempeño relativo ha sido muy bueno y sigue habiendo valorizaciones que están muy por debajo de sus promedios históricos y de EEUU. Con las tarifas, eso no ha cambiado.

- Pero este lunes cayó...

- Empezó a bajar solo en las últimas jornadas, el impacto es más reciente, y es porque incorpora los efectos secundarios de las tarifas en el crecimiento global y sobre China, como principal comprador marginal de cobre.