La preparación interna contempla 192 reuniones con organismos y sin recursos para nuevos programas

El proceso de formulación del proyecto de ley de Presupuestos 2025 empezó formalmente con el envío del marco financiero y de las instrucciones de formulación a los ministerios el 2 de mayo pasado.

Desde la Dirección de Presupuestos (Dipres) explican que como cada año, por estas fechas, se están llevando a cabo las comisiones técnicas, que corresponde a 192 reuniones entre dicha entidad y los servicios públicos, los poderes autónomos y los Gobiernos Regionales, comprendidos en la Ley de Presupuestos.

“En esta etapa de la formulación presupuestaria se revisan los anteproyectos de Presupuestos que cada institución elaboró y presentó a Dipres hasta el 31 de mayo”, detallan en la entidad dirigida por Javiera Martínez.

Asimismo, agregan que el desempeño de los programas públicos evaluados tendrá una importante incidencia en los recursos que finalmente se entregarán a ministerios y servicios de cara a 2025.

“En línea con el compromiso de esta administración de que la información del desempeño de los programas públicos sea considerada en las decisiones presupuestarias, también participan de las comisiones técnicas los equipos del Departamento de Evaluación, Transparencia y Productividad Fiscal de Dipres y de la Subsecretaría de Evaluación Social a cargo de los distintos instrumentos del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la oferta programática”, complementan.

En esta línea, relevan que en el marco del proceso de evaluación ex ante (o sea, la evaluación realizada cuando se está definiendo al proyecto, antes de que se tome la decisión de ejecutarlo o no) no se contempla recursos para nuevos programas en 2025.

¿La razón? “La prioridad está en la consolidación de los programas públicos existentes. Esto permitirá seguir avanzando en una oferta pública eficiente que permita superar problemas de traslapes de programas y fragmentación de la oferta”, sostienen en el organismo.

Añaden que dentro del proceso de monitoreo de programas públicos con gasto ejecutado en 2023 -cuyos resultados acaban de ser publicados-, se realizó un procedimiento de revisión y justificación de debilidades preliminares detectadas, “lo que implica que para la formulación presupuestaria de 2025 se incorporaron resultados definitivos, identificando claramente las observaciones que no cuentan con justificación”, explican.