Los ingresos del Estado deben crecer más de un 25% en lo que resta del año para cumplir con la meta de Hacienda

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La situación en la que cerrarán las finanzas del Estado este año ha sido foco de discusión entre los especialistas y el Congreso.

De hecho, el jueves la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, fue cuestionada al respecto en medio de la presentación de la partida del Tesoro Público en la primera subcomisión de Presupuestos. ¿La razón? Los ingresos este año han seguido una senda casi contraria a lo proyectado por el Ejecutivo, con la recaudación total cayendo un 4,4% entre enero y agosto respecto del mismo período del año pasado, mientras que la meta de Hacienda es una expansión de 5,3% para el actual ciclo.

Y el escenario es cuesta arriba en la recta final del ejercicio presupuestario, según advierte un informe del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS).

Entre enero y agosto, los ingresos del Fisco representaron un 61,3% de los ingresos estimados para 2024. Entre 2016 y 2023, el promedio es de un 66% para el mismo lapso.

El documento de la exjefa de Administración Presupuestaria de la Dipres, Margarita Vial, proyecta que para cumplir dicho objetivo, en los cuatro meses que restan del ejercicio fiscal los ingresos deben crecer en promedio 25,6%.

Vial advierte que los ingresos fiscales efectivos a agosto acumulan $ 42.991.126 millones (US$ 47.767 millones), lo que implica $ 1.994.609 millones menos (US$ 2.493 millones) que el total recolectado en el mismo período del año anterior.

Ahora, los ingresos requeridos en los cuatro meses de ejercicio fiscal para la meta totalizan $ 5.524.159 millones adicionales (US$ 6.137 millones) si se comparan con lo generado en la misma fecha de 2023.

“De acuerdo con las cifras expuestas en los informes financieros, la proyección para 2024 ya incluye los mayores ingresos que podrían provenir de las medidas transitorias aprobadas en la Ley de Cumplimiento Tributario y en la Ley que crea el Fondo de Emergencia Transitorio para la reconstrucción de los incendios de Valparaíso, la que asciende a 0,33% del PIB, aproximadamente $1.014.129 millones (US$ 1.126 millones)”, plantea Vial.

De esta forma, la especialista enfatiza que la tasa de ejecución de los próximos cuatro meses sobre el total anual de los ingresos debe aumentar en cerca de un 13,8%. De lo contrario, los ingresos al cierre del presente año podrían ser menores a los esperados por aproximadamente US$ 4 mil millones (1,3% PIB).

Otro botón de muestra: de acuerdo con las cifras publicadas en el reciente Informe de Finanzas Públicas (IFP), Vial calcula que los ingresos percibidos en los primeros ocho meses del año representan un 61,3% de los ingresos estimados por la autoridad fiscal para el 2024. Por lo tanto, desde el Ejecutivo estarían esperando percibir el 38,7% de los ingresos anuales en los últimos cuatro meses del año.

“Como referencia, entre los años 2016 y 2023, entre los meses de enero y agosto se recaudó, en promedio, el 66% de los ingresos totales del año, y, en los meses de septiembre a diciembre, se ingresó, en promedio, el 34% del total anual”, agrega.

¿Y el retiro del FEES?

En los últimos días también se ha generado una discusión respecto al retiro de US$ 1.000 millones que realizó Hacienda en octubre con cargo al Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), con lo que su valorización llegó a US$ 3.700 millones, un 1,2% del PIB. Esto para solventar el mayor gasto y déficit fiscal para el cierre del año.

¿Ayuda para engrosar los ingresos? Vial explica que el uso de fondos soberanos es otra fuente de financiamiento (que se contabiliza bajo la línea), así como lo es también el endeudamiento.

Cuando los ingresos no cubren los gastos, el Fisco se endeuda o hace uso de activos del FEES para financiar el déficit y los otros requerimientos de capital, complementa.

“Por lo tanto, el retiro de US$ 1.000 millones no ayuda a llegar a la meta de ingresos en los últimos meses del año, porque no entran en esa cuenta”, concluye la ingeniera comercial.