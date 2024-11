Marcel califica como "decepcionante" el Imacec de septiembre y reconoce que no se alcanzará meta de crecimiento de 2,6% para este año

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, calificó como "decepcionante" y un "tropiezo" el bajo desempeño que mostró el índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) durante septiembre, con una expansión nula que se ubicó por debajo de las proyecciones de los especialistas.

En una conferencia de prensa realizada en el Ministerio de Hacienda, el secretario de Estado señaló también que la meta de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,6% que tenía el Ejecutivo no se alcanzará.

"Si uno analiza los sectores, lo que uno ve son cifras negativas que se concentran en la industria y en el resto de bienes. En la comparación en doce meses hay una cifra más positiva para comercio y en las cifras mensuales tenemos cifras negativas en general en todos los sectores, incluyendo la minería", señaló.

"¿Qué es lo que podemos decir respecto de este Imacec de septiembre? Lo que yo diría es que es un Imacec claramente negativo, no en el número, sino negativo por el hecho de que está por debajo de las expectativas y, por lo tanto, es una cifra muy decepcionante. Creo que hay que decirlo con claridad", manifestó la autoridad, señalando que un factor que podría explicar la sorpresa es un efecto mayor a lo esperado de los días feriados de Fiestas Patrias, cuyas estimaciones preliminares en Hacienda apuntaban a un menor crecimiento de un punto porcentual en dicho mes.

Marcel dijo que en 15 días más se actualizarán las perspectivas de crecimiento que prevé el Ejecutivo para el actual ejercicio. "Obviamente las diferencias no van a ser diferencias gigantescas, pero sí queremos tener una actualización que sea mejor informada. Y para eso es importante tener las cifras del trimestre de las Cuentas Nacionales para a partir de ahí proyectar el resto del año".

Meta anual no se va a cumplir

"¿Qué significa este Imacec? Que dado que cuando hay una actividad muy por debajo de lo esperado, si bien podemos tener mejoras en los meses siguientes, la actividad que se pierde ese mes no se recupera. Por lo tanto, con estas cifras, lo que uno puede decir es que el 2,6% de crecimiento que esperábamos para este año ya no se va a poder cumplir. (...) El 2,6% ya se ve muy lejano y ya tenemos que pensar que no lo vamos a alcanzar", recalcó el jefe del equipo económico.



En base a la suma de los Imacec conocidos a la fecha, Marcel señaló que la economía habría crecido un 2,2% en el tercer trimestre, también adelantando que el cuarto período del año será "considerablemente mejor" que el precedente.

"En particular, porque en la comparación en doce meses el cuarto trimestre del año pasado fue relativamente débil, pero también porque otro factor que está incidiendo en las cifras de septiembre, que son las condiciones financieras, también van mejorando. Y simplemente quiero aprovechar de citar algunos datos que en ese sentido son relevantes. Pensemos que si tomamos las cifras de septiembre, en esas cifras de septiembre todavía teníamos tasas de interés muy altas en relación al estado actual del ciclo. Esas tasas estaban más o menos en torno a los 175 puntos o incluso 200 puntos encima del promedio del 2010 al 2018. Esa diferencia, esas tasas de mercado para créditos de consumo, crédito comercial a las empresas, créditos hipotecarios, desde entonces ya se han reducido de manera significativa", argumentó la autoridad, señalando que si bien las condiciones financieras siguen estrechas, las tasas están 50 puntos promedio más bajas que si se comparan con el mes de septiembre.

Ahora, el ministro dijo que si bien es importante ser "realista", tampoco hay que "sobre interpretar" el Imacec del noveno mes del año.

Efectos en finanzas públicas

El ministro Marcel también fue consultado por el efecto que tendrá el menor crecimiento de la economía en los ingresos fiscales, en circunstancias de que la recaudación ha estado muy por debajo de lo estimado y que el Ejecutivo se encuentra en proceso de recortar el gasto público para alcanzar las metas de este año.

"Nosotros ya teníamos las cifras de ejecución de los ingresos y del gasto de septiembre. No debería haber una diferencia muy grande, pero tenemos claro que el 2024 es un año desafiante en términos de los logros de las metas fiscales. Y para eso estamos actuando tanto del lado de los ingresos como por el lado de los gastos. De lado de los ingresos, se ingresó al Congreso y se aprobó en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el miércoles pasado este proyecto que modifica los plazos, fechas y algunas inconsistencias en el proyecto de cumplimiento tributario; y del lado del gasto, continuamos en el proceso de ajuste que hemos estado desarrollando para moderar las cifras de gasto este año, sin por cierto afectar los temas más relevantes del Presupuesto, como son la salud y la vivienda", explicó el economista.

Cabe señalar que a septiembre el gasto público presenta un crecimiento de 5,5%, lejos de la meta de expansión de 3,5% que tiene el Ejecutivo para este ejercicio.

El impacto de la elección en Estados Unidos

El ministro de Hacienda también fue consultado por los efectos que podría tener el desenlace de la elección presidencial en Estados Unidos sobre la economía chilena, en virtud de los planes económicos opuestos del republicano Donald Trump y de la demócrata Kamala Harris.

"Por las características mismas de la elección y por el grado de incertidumbre que existe respecto del resultado, y por otro lado por el peso que tiene la economía de Estados Unidos en el mundo, eso lo que ha hecho es aumentar los indicadores riesgo. En realidad nos quedan un poco más de 24 horas para saber el resultado, así que no es algo que se vaya a prolongar por mucho tiempo", partió señalando.

Marcel agregó que "las mayores preocupaciones en el caso de resultar electo el candidato Trump, es el efecto que puede tener sobre el comercio mundial. Pero en eso, lo que tenemos que tener claro los chilenos dado la dimensión, la extensión de nuestros acuerdos comerciales, nuestro comercio exterior tiene capacidad para poder adaptarse a distintos escenarios. De hecho, en el último tiempo, el crecimiento del comercio mundial ha sido muy modesto. Sin embargo, nuestras exportaciones han crecido significativamente durante todo este año, y probablemente lo sigan haciendo durante el próximo", argumentó el secretario de Estado.

Por lo tanto, el ministro dijo que "tenemos que tener esa tranquilidad de que por tener muchos y muy variados socios comerciales, si hay dificultades en alguna parte, incluso con actores tan importantes como Estados Unidos o China, tenemos siempre capacidad para poder reorientar nuestro comercio exterior para nuestras exportaciones".