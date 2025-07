Positivo versus moderado: Marcel y el mercado se enfrentan por el ritmo de la economía en mayo

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) registró en mayo una variación anual de 3,2%, un resultado que se ubicó debajo de las estimaciones del mercado. La encuesta de Bloomberg apuntaba a un consenso de 3,7%, con algunos analistas que incluso apuntaban a un 4%.

“El resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de todos sus componentes, destacando el desempeño de los servicios y la minería”, dijo el Banco Central. La serie desestacionalizada disminuyó 0,2% respecto del mes precedente y aumentó 4,1% en 12 meses. El mes registró un día hábil menos que mayo de 2024. Mientras que el Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 2,4%.

“El Imacec de mayo reflejó una moderación en la actividad económica, tras dos meses previos de sólido desempeño”, planteó el analista económico de BTG Pactual, Sebastián Piña.

A su juicio, la principal sorpresa a la baja provino del sector industrial, especialmente considerando el buen rendimiento que había mostrado en los datos sectoriales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

“Al descontar la estacionalidad y el efecto calendario, preocupa la caída mensual de prácticamente todos los sectores (con la excepción del resto de bienes), lo que refleja que el impulso de factores transitorios, que estuvo presente durante los primeros meses del año, estaría disipándose”, dijo, a su vez, el economista senior de Coopeuch, Nicolás García.

Por su parte, la economista jefa de Fintual, Priscila Robledo, manifestó preocupación porque por primera vez en ocho meses el Imacec sorprendió a la baja. “Al cierre del año pasado la actividad no minera tuvo un repunte importante, pero desde febrero ha permanecido estancada y el impulso ha venido del sector minero. Sin embargo, en mayo la actividad no minera se contrajo 0,2% y el sector minero no mostró crecimiento, lo cual podría estar asociado en parte al complejo clima externo”, sostuvo.

Marcel, optimista

La posición del mercado dista de la del Gobierno.

“Es una cifra bastante positiva. Ya empezamos a mirar con más frecuencia cifras en torno al 3% para la actividad económica”, señaló, desde Sevilla, el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

De hecho, el jefe del equipo económico del Gobierno destacó que todos los sectores tuvieron crecimiento en 12 meses, y que en el caso de la minería, tuvo por tercer mes consecutivo un alza de dos dígitos.

“Así que vamos bien encaminados. Estamos construyendo una base sólida de crecimiento para el 2025 que nos permite mirar hacia adelante, particularmente en la segunda mitad del año, con más tranquilidad aún, en un escenario de incertidumbre global como el que estamos viviendo”, planteó Marcel.

El resto del año

Pero el pesimismo del mercado también se toma lo que será el segundo semestre.

“Estos datos reafirman nuestra visión de que los impulsos transitorios observados en la primera parte del año ya se han disipado en gran medida, apuntando a que en el corto plazo la actividad continuaría moderándose en el segundo semestre”, señalaron desde Banco Santander en un informe.

Esto, “en parte por la clara tendencia al deterioro en el mercado laboral como por los probables efectos de la desaceleración global sobre la economía chilena y la incertidumbre electoral generada por nuestro proceso de noviembre-diciembre”, planteó el gerente de Estudios de Gemines, Alejandro Fernández.

Aún así, en el corto plazo, junio debiese mostrar un crecimiento entre 3,5% y 4%, favorecido por una baja base de comparación debido a elementos transitorios que afectaron negativamente la actividad en igual mes del año pasado, sumado a un efecto calendario favorable, sostuvo Piña.

La apuesta del mercado es que el segundo trimestre cierre con una expansión anual en torno a 3%. Scotiabank Chile proyecta que sin un dinamismo adicional en lo que resta del año, el crecimiento del PIB se ubicaría en 2,2% este año.

Itaú lidera las proyecciones con un incremento de 2,6% interanual en el Producto Interno Bruto (PIB), seguido de Scotia (2,5%), BTG Pactual y Credicorp Capital (2,4%), BICE Inversiones (2,3%), Gemines 2,2% y Santander (2,1%).

Solamente Coopeuch se ubica bajo el umbral del 2%, con una estimación del 1,8%.

Impulso para los recortes este segundo semestre

Dada la evolución de la actividad, junto a una inflación que finalizaría en 2025 cercana a 4%, permitiría que el Banco Central implemente nuevos recortes a su tasa de referencia, los que se concentrarían en este segundo semestre, aseguró el economista jefe de BICE Inversiones, Marco Correa.

Desde el mercado ven opciones de un recorte de 25 puntos en julio, aunque otros creen que las tensiones del escenario externo podrían retrasar la baja a septiembre.