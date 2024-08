Salmones, desalar agua marina y una mayor coordinación: las claves de Matthei para hacer que Chile crezca 4%

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El país está sumido en muchas crisis. Ese es el diagnóstico que realizó la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, en el seminario anual de Grupo Security “Chile la urgencia de actuar”.

“Me encantó el título”, dijo la edil antes de comenzar su presentación, donde aseguró que a pesar de que el país enfrenta crisis de seguridad, crecimiento y otros más, “la desesperanza no es el camino. El único camino es actuar con urgencia”.

En una exposición que duró 30 minutos, la economista -ya en modo candidata- señaló que le “da mucha alegría poder mostrar un camino que yo creo que nos puede llevar a buen puerto”.

Más adelante, incluso reveló que está trabajando con diversos expertos en la búsqueda de soluciones y realización de políticas públicas. “Si no hay cambios bruscos, accidentes y las cosas siguen como están el próximo año, yo estoy dispuesta a ser candidata (...) tengo clarísimo que hay una posibilidad y frente a esa posibilidad, lo hemos tomado con enorme seriedad y responsabilidad”, aseguró la alcaldesa ligada a la UDI.

Aquella frase sacó aplausos de un concurrido salón del Metropolitan Santiago.

"Necesitamos una coordinación activa"

Pero, ¿cuál es la fórmula Matthei?

“Actualmente, crecemos en torno al 2%, es decir, un punto menos que el mundo. Si nosotros lográramos crecer un punto más que el promedio mundial, que no es demasiado pedir, los resultados serían increíbles”, mencionó la economista.

Para lograrlo, una de las claves estaría en la salmonicultura, donde Chile es el segundo mayor exportador a nivel mundial. La exsenadora puso como ejemplo el caso de Noruega, donde se creó una estrategia nacional para aumentar la producción.

“Hemos perdido totalmente nuestra competitividad. Y yo estoy convencida que las mayores barreras (...) son consecuencias de problemas ideológicos, de un Estado rígido, de un Estado aletargado”, lanzó la economista, sumando que en Chile hay una “telaraña de permisología que es un freno a cualquier desarrollo”.

“El problema que tenemos en Chile es que no existe absolutamente ninguna coordinación y tampoco tiene un objetivo país”, dijo, en esa línea, la exministra.

Otro problema que reconoció Matthei son las constantes reformas tributarias que “crean incerteza y que alejan a los inversionistas”.

“Lo que tenemos que modificar es la forma en que funciona el Estado. Nosotros necesitamos una coordinación activa”, expresó y llamó a “soñar y planificar en grande”.

A otra industria a la que le hizo guiño Matthei para impulsar a la economía chilena fue a las energías renovables, y puso el foco en la desalación de agua marina.

“Yo creo firmemente que un futuro gobierno debiera trabajar en forma muy proactiva, en otorgar un marco legal seguro y confiable que nos atraiga inversión en minería, que nos atraiga inversión en tecnología, que nos atraiga inversión en desalar agua, que nos atraiga inversión en tantos otros temas que Chile puede desarrollar en forma fácil”, lanzó.

En esa línea, Matthei criticó la visión de que “el Estado no debe meterse”. “Estoy convencida que el mercado por sí sola no puede coordinar todo lo que se requiere coordinar para que las cosas pasen. Hoy día el mundo es demasiado complejo como para que una empresa pueda liderar por sí sola esto”, añadió la exsenadora.

La alcaldesa afirmó que cree que se debe realizar una “cruzada nacional” en la que se ponga como objetivo hacer crecer al país al 4%.

Seguridad y sistema político

Matthei reveló que está trabajando con su equipo en crear un sistema de seguridad nacional que se haga cargo de todos los aspectos relacionados con la delincuencia, con el crimen organizado y con el narcoterrorismo.

Dentro del programa, nombró medidas como controlar fronteras, la confiscación de bienes mal habidos, inteligencia financiera, mayor tecnología en aeropuertos y puertos, modernización de cárceles, televigilancia y un sistema carcelario.

Para cerrar su discurso, la posible candidata presidencial se refirió al sistema político chileno. “La verdad es que 25 partidos, la fragmentación, el debilitamiento, hacen casi imposible gobernar y generar acuerdos”, opinó, y mencionó que “ojalá se pueda lograr una reforma al sistema político”.

“Necesitamos que los mejores se integren a la política. No podemos seguir hablando de que el Congreso es un asco. Yo muchas veces lo he dicho, no lo podemos seguir diciendo. Tenemos malas reglas del juego, pero tenemos muy buena gente. Tenemos parlamentarios que son increíbles”, agregó la alcaldesa.

Matthei habló también del estallido social. “En octubre de 2019 pensé ,y lo dije además, que Chile no tenía vuelta. Yo sentí que el odio, que la sed de destrucción se había vuelto irreversible. Y, sin embargo, aquí estamos. Los chilenos nos dieron una lección de sensatez increíble”, dijo, y señaló que “lo importante que fue ese grupo de gente de izquierda, valiente, corajudo que se la jugaron por el rechazo. Sin ellos, no estaríamos donde estamos hoy día”.