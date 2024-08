Se atenúa el déficit de cuenta corriente y sube la deuda externa al cierre del segundo trimestre

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un déficit de US$ 1.817 millones registró la cuenta corriente durante el segundo trimestre, con lo cual la cifra acumulada en un año pasó de 3,6% a 3,1% del Producto Interno Bruto (PIB), según informó el Banco Central.

El resultado se explicó por el saldo deficitario de las rentas y la balanza comercial de servicios, el cual se vio en gran parte compensado por el superávit de la balanza comercial de bienes, precisó el reporte el ente emisor.

Al mismo tiempo, la cuenta financiera registró entradas netas de capital por US$ 3.732 millones, lideradas por la inversión extranjera directa (IED) en Chile.

En el caso de la deuda externa, el banco informó de un aumento de US$ 2.785 millones respecto del cierre de marzo, totalizando US$ 244.465 millones -hace un año era de US$ 231.643 millones-, cifra equivalente a 79,3% del PIB.

El alza respondió principalmente a las empresas de inversión directa, que incrementaron sus compromisos financieros en US$ 1.615 millones, por préstamos recibidos desde firmas relacionadas.

El rubro bancario y el resto de las empresas incrementaron sus obligaciones en US$ 948 millones y US$ 439 millones, respectivamente, en línea con los créditos recibidos y bonos emitidos.

En contraste, el sector Gobierno redujo sus pasivos con el exterior en US$ 226 millones, por efecto de la reducción en el valor de sus bonos.

En cuanto a la deuda de corto plazo residual, ésta alcanzó los US$ 65.238 millones, siendo empresas el área que tiene la mayor parte de los compromisos de pagos futuros.

Finalmente, en términos de la moneda de denominación, se observó que 82,1% de la deuda está en dólares estadounidenses; 6,6%, en euros; 6,7%, en pesos chilenos, y el resto en otras monedas.