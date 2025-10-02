Abren postulaciones para profesionales y técnicos que quieran impulsar el desarrollo local en zonas rezagadas

Son 200 cupos a cargo de Servicio País para quienes deseen trabajar durante un año en distintas localidades con beneficios de capacitación, seguro de salud y aporte económico mensual.

Servicio País abrió su convocatoria 2025 para profesionales y técnicos que quieran trabajar en comunidades rurales del país. Las postulaciones estarán disponibles hasta el 31 de octubre en www.serviciopais.cl

Actualmente, el programa está presente en más de 90 comunas y para este nuevo ciclo, se ofrecen más de 200 cupos para profesionales de distintas disciplinas. Asimismo, en el caso de las personas con titulación técnica, podrán postular egresados de las áreas de administración, construcción, finanzas, agricultura y turismo.

En los últimos 30 años, ya son más de 6.300 profesionales los que se han sumado al programa Servicio País de la Fundación Superación de la Pobreza, con presencia en el 82% de las comunas de Chile para contribuir a la superación de la pobreza y al fortalecimiento del desarrollo local.

Según una minuta de la fundación, "los seleccionados deberán residir durante un año en una comuna rural, donde trabajarán junto a otros profesionales y organizaciones sociales como juntas de vecinos, cooperativas, comités de agua potable rural y productores locales". Quienes deseen participar recibirán un aporte económico mensual, seguro de salud y más de 300 horas de capacitación especializada.