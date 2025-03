Amplio respaldo del Panel UC al recorte del gasto público sugerido por el CFA para este año

Vittorio Corbo, expresidente del Banco Central: “Después de no haber cumplido la meta de déficit estructural comprometido para el año pasado y un nivel de deuda a Producto que se acerca al nivel prudencial fijado por el Gobierno, es fundamental para la credibilidad de la regla fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas que este año se cumpla la meta de un déficit estructural de 1,1% del PIB establecido en el decreto de política fiscal, lo que requiere, de acuerdo a la estimación del CFA, de un ajuste fiscal adicional de US$ 1.554 millones por sobre de los US$ 635 millones ya comprometidos por el Ministro de Hacienda”.