Andrés Chadwick renuncia a la presidencia de la junta directiva de Universidad San Sebastián

Un día después de anunciar que presentaría acciones judiciales contra los diputados que firmaron la acusación constitucional contra jueces de la Corte Suprema, en la que fue aludido como parte de las irregularidades ligadas al Caso Audios, Andrés Chadwick oficializó su salida de la USS.

“Debido a las acciones judiciales que he iniciado me resulta incompatible -a mi juicio- continuar ejerciendo mi cargo. He debido tomar esta decisión dolorosa para concentrar mi tiempo y energías en hacer frente a las infamantes acusaciones de las que he sido objeto”, dijo en una declaración pública. “Siento el deber moral de defender mi honra y responder con fuerza a estas injurias. Por lo mismo, no quiero que mis actividades particulares interfieran en la labor que día a día realiza la universidad en la formación de profesionales que aportan al desarrollo del país”.