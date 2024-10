Boric dice que no hubo triunfos abrumadores y pide unidad para superar crisis de confianza en instituciones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Cerca de la medianoche fue la intervención del Presidente Gabriel Boric para referirse a los resultados de las elecciones de gobernadores y alcaldes, instancia en que señaló que “los resultados catastrofistas” que algunos auguraban no se cumplieron y que es el momento de trabajar unidos, entre todos, para superar la crisis de confianza que se vive en las instituciones luego de los diversos casos que han impactado tanto al oficialismo como a la oposición.

La puesta en escena en La Moneda en la jornada de resultados comenzó con un comité político junto a los timoneles del oficialismo buscando dar una señal de unidad luego de semanas complejas debido al caso Monsalve, pero a medida que se fueron conociendo los resultados se notaron las caras poco felices de los timoneles del oficialismo, los cuales se retiraron de palacio luego de una escueta vocería para señalar que era el momento de analizar los resultados con más calma. (ver nota página 17)

“Los pronósticos catastrofistas no se han cumplido para ningún sector y tenemos un país diverso, tenemos el deber de convivir juntos”.

“Con acciones y no palabras, sin privilegios, con probidad y honestidad seremos capaces de superar esta crisis de confianza que vivimos en Chile”.

Sin embargo, las declaraciones del mandatario tardaron varias horas y solo cerca de la medianoche se le vio salir para dar su mensaje junto a los alcaldes que llegaron a La Moneda encabezados por la primera mayoría, el edil relecto de Maipú, Tomás Vodanovic, la fotografía correspondiente y luego junto a su comité político y flanqueado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, comentó los resultados.

“Estas elecciones tienen de dulce y de agraz para todos los sectores, no hay ninguno que pueda atribuirse mayorías abrumadoras” y que “los pronósticos catastrofistas no se han cumplido para ningún sector y tenemos un país diverso, tenemos el deber de convivir juntos, que las diferencias no impliquen que trabajemos por Chile”.

Afirmó que “en momentos de hechos dolorosos e inaceptables tenemos el deber de fortalecer la democracia, tenemos que cuidarla y hoy ha habido una instancia en que hemos dado un ejemplo claro de eso” con un proceso electoral que calificó de ejemplar.

Sostuvo que se debe trabajar por Chile “con acciones y no palabras, sin privilegios, con probidad y honestidad seremos capaces de superar esta crisis de confianza que vivimos en Chile, con la convicción que estamos para servir a la patria y respondiendo a la confianza de la ciudadanía”.

“Trabajar hasta el último día”

Respecto a lo que viene, el mandatario señaló que “Chile quiere y necesita cambios, anhela vivir en mejor seguridad y justicia, una política limpia y honesta, quiere mirar con optimismo el futuro”.

Por eso mismo, planteó que “el mandato en el año y tres meses que queda de Gobierno es a trabajar hasta el último día para derrotar la delincuencia, subir las pensiones, mejorar salud pública” y otros temas.

Afirmó que “va a haber muchas interpretaciones de quién ganó, lo cierto es que en Chile conviven diferentes fuerzas políticas que deben entenderse, yo por lo menos les digo que estoy contento con esta elección, con Chile y sus resultados”.

Y llamó a “mantener el optimismo con las legítimas diferencias políticas, que no nos transformemos en enemigos, que de ahora en adelante tengamos más puntos de acuerdo que diferencias, eso nos pide la gente”.

Señaló que “nuestra tarea como gobierno y compromiso estará en colaborar con todos los electos, porque somos el gobierno de Chile y nos debemos a los ciudadanos, independiente del color político”.

El mandatario manifestó que “una democracia fuertes es la que permite una pluralidad de voces y desde la representación dialogar y avanzar” y que, “a pesar de las diferencias tenemos el deber de pensar en el deber común, hemos visto resultados electorales que van y vienen en últimos cinco años, que han favorecido por mucho a un sector y hoy se vuelven a equilibrar, no es posible construir un país si no respetamos a quien discrepa de nuestras ideas o no nos juntamos con los que no pensamos iguales”.

Boric relevó que “hemos vivido dos jornadas de elecciones impecables como es habitual y un orgullo en el país. La institucionalidad y organización de las elecciones son una muestra que las instituciones funcionan y no hay duda de los resultados y agregó que “la limpieza y transparencia de los procesos electorales es un patrimonio que no podemos perder”.

Cambio de gabinete

Ahora el mandatario deberá enfocarse en cómo enfrentar la definición de su equipo de ministros para la última etapa de su administración.

Este paso está presionado por el plazo para que los que deseen ser candidatos a las elecciones parlamentarias del próximo año dejen el gobierno a más tardar a mediados de noviembre.

Esta instancia, adicionalmente, le debería permitir reacomodar piezas luego de los efectos que ha causado en el oficialismo el caso Monsalve con recriminaciones entre partidos gobernantes y la presión de la oposición por cambiar a Carolina Tohá.