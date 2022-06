Boric: "No me interesa ganar la reforma tributaria por un voto y que terminemos al final todos agarrados porque nadie quedó conforme"

El Presidente de la República, Gabriel Boric, fue el encargado de cerrar la semana de la construcción organizada por la CChC, oportunidad en la que abordó diversos temas enfatizando que respetará su compromiso de responsabilidad fiscal y que espera que la reforma tributaria sea una discusión con “solvencia técnica”.

El mandatario, al analizar la situación económica, planteó la necesidad de avanzar en mayor productividad y retomar la senda del crecimiento a cifras de 4% anual. Respecto al año 2022, indicó que “sabemos que va a ser difícil y tenemos que contener el aterrizaje de la economía. Por eso reitero que vamos a ser tremendamente responsables con la política fiscal".

Explicó que “es muy tentador estando en el gobierno y viendo las tremendas cifras de presupuesto que se manejan, el decir: sabe qué, estamos ad portas del plebiscito, ¿por qué no gastamos un poco más? O en la elección municipal, ¿por qué no gastamos un poco más? No importa que no sea tan sostenible, después lo arreglamos”.

Pero su respuesta fue categórica: “No es la manera en que nosotros queremos hacer política. Sabemos que todo lo que hagamos hoy va a tener efectos mañana y, por lo tanto, nuestro compromiso con la convergencia fiscal que establecimos al comienzo de nuestro gobierno es algo que vamos a respetar”.

Boric dijo que “esa es la manera de crecer de forma inclusiva y sostenible en el tiempo. Para alcanzar el tan anhelado salto al desarrollo no hay atajos”.

Sobre la reforma tributaria que presentará próximamente al Congreso, dijo que “no me interesa ganar la reforma tributaria por un voto y que terminemos al final todos agarrados porque nadie quedó conforme”. Sostuvo que espera una discusión que logre consensos amplios: “Hagámoslo con solvencia técnica, con mirada de futuro y pensando en cómo construimos cohesión social”.