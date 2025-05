Boric recibirá mañana resultados de la Comisión por la Paz y Marcel afirma que montos para adquirir tierras no afectarán las finanzas públicas

El copresidente de la comisión, Alfredo Moreno, defendió el trabajo de los comisionados, afirmando que “esto de octubrista no tiene nada, ni se menciona la plurinacionalidad, no hay un sistema judicial diferencial, no hay autonomía territorial”.