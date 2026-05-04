Cambios a la Ley de Propiedad Intelectual: Hacienda prepara indicación a polémico artículo para establecer "compensaciones" a autores de datos

En el marco de la ley de reconstrucción y reactivación, se incorporaba una excepción a la Ley de Propiedad Intelectual que afectaría a diversas industrias, entre ellas los medios de comunicación.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó este lunes que el gobierno va a presentar una indicación a la norma sobre propiedad intelectual en el marco de la discusión del proyecto de ley de reconstrucción y reactivación nacional, para que exista una "compensación" por el uso de datos que afectarían a una serie de industrias, como la prensa, radio y televisión por parte de terceros, y que según la idea original del Ejecutivo se pretendía liberar su uso sin retribución alguna.

Cabe recordar que el proyecto sorprendió al proponer la incorporación de un nuevo artículo a la Ley de Propiedad Intelectual. Se trata de una excepción que permitirá a terceros usar grandes volúmenes de datos -texto, sonido o imagen- sin pagar derechos de autor o licenciamiento, siempre que dicha actividad no sea una “explotación encubierta de las obras protegidas”.

La idea del Ejecutivo encontró rechazo a nivel transversal en diferentes partidos políticos y también en la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que en un comunicado público rechazó la incorporación de este artículo y planteó que la norma “reproduce textualmente” una disposición del proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial (IA) que ingresó el pasado gobierno de Gabriel Boric y que fue rechazada.

La ANP sostuvo que, si bien esta excepción facilitaría a las grandes tecnológicas el entrenamiento de sus modelos de inteligencia artificial, podría generar impactos en la protección de obras de contenido periodístico, al permitir su uso masivo, sin autorización ni pago previo, y poca claridad ante los límites de su utilización.

En el marco de la comisión de Hacienda de la Cámara de este lunes, Quiroz adelantó que La Moneda prepara una enmienda a este polémico artículo.

"Quiero partir aclarando que esos datos, con las cosas como están, ya se están utilizando; y lo que vamos a procurar es que no se usen en Chile con este sistema”.

Agregó que “estamos trabajando más a fondo y es probable que ingresemos una indicación en este tema donde consideremos una compensación monetaria a las personas que generen esos datos que se están utilizando, lo cual es un beneficio neto enorme porque hoy día en Chile se están utilizando, pero no se está recibiendo compensación”.

Reacción de los gremios

El Presidente, José Antonio Kast, junto a la ministra vocera, Mara Sedini, recibió en La moneda a la Federación de Medios de Comunicación, que integran la ANP, ANATEL y ARCHI; oportunidad en que analizaron diversos temas incluida la polémica norma de propiedad intelectual.

Al término del encuentro el presidente de Anatel, Pablo Vidal, señaló que Kast les aseguró que “valora la labor de los medios, dijo que respeta y valora la libertad de prensa y el ejercicio de la libertad de expresión”.

Y respecto a la indicación anunciada por Hacienda para establecer una compensación por uso de datos generados por los medios indicó que la semana pasada ese tema “lo analizó la ANP con el ministro Quiroz, tocaron esa posibilidad, pero nos gustaría conocerla en detalle. Suena más razonable que simplemente autorizar sin remuneración a los sistemas de Inteligencia Artificial, podría ser una solución adecuada”.

En tanto, el vicepresidente de la ANP, Juan Jaime Díaz, sobre la misma materia destacó “la buena recepción no solo del Presidente, sino que con distintos ministros que hemos conversado para tocar estos temas y estamos tranquilos en que se puedan respetar los derechos de todos los que trabajamos en los medios” y que “eso nos da confianza que esto va a salir en forma positiva, porque los medios somos en parte los responsables de una democracia sana”.