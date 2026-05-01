Gobierno convoca mesa técnica de empleo y pone foco en informalidad y participación femenina
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, anunció que en un mes propondrá medidas para impulsar el empleo formal y reducir la informalidad, en un escenario marcado por más de 925 mil desocupados y crecientes presiones en el mercado laboral.
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El Gobierno anunció la creación de una mesa técnica de empleo, en momentos en que el mercado laboral muestra señales de debilitamiento El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, informó que la instancia será conformada en los próximos días por especialistas del ámbito laboral y tendrá como objetivo elaborar, en un plazo de un mes, propuestas que contribuyan a la generación de empleo formal y a la reducción de la informalidad.
La iniciativa se da en un escenario en que más de 925 mil personas se encuentran desocupadas. “Lo que estamos viendo hoy en el mercado laboral nos preocupa y nos exige actuar”, afirmó la autoridad, subrayando la necesidad de avanzar en medidas concretas que apunten a dinamizar la contratación. Según explicó el ministro, la mesa técnica buscará recoger planteamientos de distintos sectores para integrarlos al Plan de Reconstrucción Nacional, con foco en incentivar la creación de puestos de trabajo y fortalecer la participación laboral femenina.
En paralelo, Rau abordó el avance del proyecto de sala cuna, indicando que el Ejecutivo prevé ingresar indicaciones el próximo 15 de junio, tras una serie de encuentros con actores políticos, gremiales y sociales.
El titular de Trabajo también puso énfasis en el rol del empleo en el desarrollo económico y social, señalando que este constituye “mucho más que una actividad remunerada”, en la medida en que permite a las personas desarrollar sus proyectos de vida. En esa línea, añadió que la combinación entre emprendimiento y trabajo es “lo que finalmente mueve a Chile”.
El anuncio se realizó en una actividad encabezada por el Presidente José Antonio Kast, quien relevó el carácter colectivo del empleo. “El trabajo es una tarea compartida que nos permite desarrollarnos plenamente como personas”, sostuvo el Mandatario, junto con destacar su importancia como fuente de sustento para los hogares.
Rau también advirtió sobre los desafíos en materia de seguridad laboral, recordando que en 2025 se registraron 225 fallecimientos por accidentes de trabajo y 115 en trayectos. A su juicio, estas cifras reflejan la necesidad de reforzar las políticas de prevención, ya que “detrás de cada número hay una familia”.
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