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Gobierno convoca mesa técnica de empleo y pone foco en informalidad y participación femenina

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, anunció que en un mes propondrá medidas para impulsar el empleo formal y reducir la informalidad, en un escenario marcado por más de 925 mil desocupados y crecientes presiones en el mercado laboral.

Por: Analy Velasco

Publicado: Viernes 1 de mayo de 2026 a las 13:46 hrs.

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<p>Gobierno convoca mesa técnica de empleo y pone foco en informalidad y participación femenina</p>

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