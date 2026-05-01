José Antonio Kast advierte que Chile enfrenta “una emergencia laboral” en acto por el Día del Trabajador

El mandatario en su intervención reafirmó que el empleo será el eje de su agenda, mientras el ministro del Trabajo, Tomás Rau, respaldó el foco en reactivación y mercado laboral.

El presidente José Antonio Kast, en su participación en la conmemoración del Día del Trabajador con un llamado a priorizar la generación de empleo, advirtiendo que el país enfrenta “una emergencia laboral” y marcando distancia con el enfoque de movilizaciones como la convocada por la CUT.

Durante su discurso, el mandatario insistió en que la situación del mercado laboral requiere medidas urgentes. “Estamos frente a una emergencia laboral”, afirmó, subrayando que la principal tarea del gobierno será revertir ese escenario mediante crecimiento económico y apoyo a quienes generan trabajo.

Kast reforzó que el empleo debe ser el centro de la política pública. “El empleo es lejos la mejor política pública que uno puede llevar adelante, porque dignifica a la persona”, sostuvo, agregando que su administración seguirá impulsando iniciativas concretas para dinamizar la economía. Apuntó a la necesidad de avanzar más allá de las manifestaciones. “No sacamos nada con marchas si no somos capaces de generar empleo real”, indicó, enfatizando que el foco debe estar en soluciones que impacten directamente en la creación de puestos de trabajo.

Refuerza foco en reactivación

En el mismo acto, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, respaldó el diagnóstico del Ejecutivo y coincidió en la urgencia de fortalecer el mercado laboral.

El secretario de Estado señaló que el desafío principal está en recuperar el dinamismo del empleo formal y mejorar las condiciones para la contratación, en línea con las medidas que prepara el gobierno. En ese contexto, enfatizó que el trabajo conjunto entre sector público y privado será clave para avanzar en la reactivación.

Recalcó que las políticas laborales estarán alineadas con el objetivo de crecimiento. “La prioridad es generar más y mejores empleos”, planteó, junto con destacar que las iniciativas en curso buscarán dar certezas a trabajadores y empleadores.

El presidente Kast, reiteró que su gobierno pondrá énfasis en las pequeñas y medianas empresas como motor del empleo. “Vamos a impulsar medidas concretas para reactivar la economía y generar más oportunidades laborales”, afirmó. También llamó a avanzar en acuerdos amplios. “Aquí lo que necesitamos es ponernos a trabajar en serio para crear más oportunidades”, sostuvo.

Postura frente a la marcha de la CUT

El Mandatario también abordó la movilización convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), marcando diferencias con el enfoque de la jornada.

Kast cuestionó el sentido de la convocatoria y el rol de las movilizaciones en el actual contexto. “No sacamos nada con marchas si no somos capaces de generar empleo real”, afirmó, agregando que el país requiere avanzar en soluciones concretas más que en confrontaciones. Insistió en que el foco debe estar en acuerdos que permitan mejorar la situación laboral. “Aquí lo que necesitamos es ponernos a trabajar en serio para crear más oportunidades”, sostuvo.



El Presidente reafirmó que su prioridad estará en medidas que impulsen el crecimiento y el empleo formal. “Vamos a seguir trabajando por las pymes, por quienes generan empleo, porque ahí está la clave para salir adelante”, indicó.