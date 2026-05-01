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José Antonio Kast advierte que Chile enfrenta “una emergencia laboral” en acto por el Día del Trabajador

El mandatario en su intervención reafirmó que el empleo será el eje de su agenda, mientras el ministro del Trabajo, Tomás Rau, respaldó el foco en reactivación y mercado laboral.

Por: Analy Velasco

Publicado: Viernes 1 de mayo de 2026 a las 10:29 hrs.

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<p>José Antonio Kast advierte que Chile enfrenta “una emergencia laboral” en acto por el Día del Trabajador</p>

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