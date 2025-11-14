Canciller chileno se reúne con nuevo embajador de EEUU en el país

Según lo comunicado, las autoridades valoraron el intercambio de información para enfrentar el crimen transnacional organizado.

El canciller Alberto van Klaveren se reunió con el nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, con quien conversó sobre el fortalecimiento de la relación bilateral, destacando la estrecha colaboración que existe entre ambos países en diversos ámbitos.

De acuerdo a lo comunicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, las dos autoridades valoraron el intercambio de información entre Chile y Estados Unidos para hacer frente al crimen transnacional organizado -como parte del trabajo continuo interinstitucional que contempla la participación de Chile en el programa de la Visa Waiver-, así como las oportunidades para intensificar la transferencia tecnológica para la implementación de sistemas de identificación biométrica.

Asimismo, el embajador de Estados Unidos resaltó el interés de su país de seguir profundizando la inversión de empresas estadounidenses en sectores estratégicos.

A un mes de su confirmación por el Senado norteamericano, Judd aterrizó el lunes en Santiago para asumir sus funciones diplomáticas en el país.

El exlider del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza (NBPC, su sigla en inglés) arriba precedido por su paso por Chile entre 1992 y 1994 como misionero de la iglesia mormona en Valparaíso.

“Entre sus prioridades se incluyen promover la seguridad, fortaleza y prosperidad, con énfasis en la colaboración para frenar la inmigración ilegal, combatir las organizaciones criminales transnacionales, fortalecer la seguridad fronteriza e impulsar el comercio y la inversión”, indicó la propia embajada en un comunicado difundido este lunes.

Proveniente de Arizona y experto en seguridad, antes de ser nominado Judd se destacó por su carrera de 25 años en fronteras e inmigración ilegal, que lo llevó a ser presidente del NBPC, grupo sindical que representa a más de 16 mil agentes de campo y personal de apoyo en la frontera.