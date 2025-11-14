Click acá para ir directamente al contenido

Paramount vende CHV a Jorge Carey, Tomás Yankelevich y Edgar Spielmann
Canciller chileno se reúne con nuevo embajador de EEUU en el país

Según lo comunicado, las autoridades valoraron el intercambio de información para enfrentar el crimen transnacional organizado.

Por: Diario Financiero

Publicado: Viernes 14 de noviembre de 2025 a las 15:48 hrs.

Cancillería Chile Estados Unidos Embajadores La Moneda gobierno
<p>Canciller chileno se reúne con nuevo embajador de EEUU en el país</p>

