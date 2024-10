Carolina Rojas, candidata de Contigo Chile Mejor: “Huechuraba merece y debe contar con el Metro. Es la acción más relevante que impulsaré”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“Juntos seguiremos recorriendo el camino de progreso que ha vivido Huechuraba y enfrentando los desafíos que tenemos por delante”, dice Carolina Rojas, la candidata de Contigo Chile Mejor, por Huechuraba.

La tarea es grande y no hay caminos cortos, asegura. “Sé que nuestra gente sabrá distinguir y hacer la mejor elección pensando en la historia y en el futuro de Huechuraba”, añade la concejala más votada de la comuna.

Principales problemas

Seguridad: “Si bien la gestión del alcalde Cuadrado ha hecho un trabajo serio y coordinado con las policías, debemos redoblar los esfuerzos”.

Salud: “En los últimos 10 años la comuna ha avanzado en fortalecer nuestra Atención Primaria. Sin embargo, arrastramos una compleja situación por las listas de espera hospitalarias, superan los 8 mil casos”, opina.

Vivienda: “La crisis de acceso a la vivienda afecta no solo a las familias más vulnerables, sino que también a la clase media. Tras la pandemia hubo un incremento importante de familias viviendo en tomas”.

Sus soluciones

En seguridad, que dice será la primera prioridad, su programa contempla acciones que van desde la inversión en tecnología hasta la habilitación de nueva infraestructura y equipamiento para las policías. Más patrullas, nuevas cámaras de televigilancia, más pórticos lectores de patentes, postes inteligentes, drones, una nueva Central de Vigilancia. También entregar nuevos vehículos a Carabineros y concretar el anhelo de una Subcomisaría de Carabineros en el sector poniente.

En salud, ve necesario seguir fortaleciendo la oferta de horas médicas y de especialistas de atención primaria. “Es urgente que el Estado resuelva la deuda pendiente de un nuevo Hospital Zona Norte”, dice.

En vivienda, cuenta que en los últimos cuatro años se ha iniciado la construcción de cerca de 2 mil viviendas, superando la meta del Minvu. “Pese a esto, tenemos muchas familias que necesitan una solución habitacional. Buscaremos que las viviendas que se construyan en Huechuraba, sean para familias allegadas de la comuna. Nos interesa que se desarrollen más Proyectos de Integración Social, en donde además de viviendas para familias vulnerables se incluyan soluciones para la clase media”, expresa Rojas.

Presupuesto comunal

La candidata precisa que, si bien Huechuraba cuenta con un presupuesto municipal importante, las demandas de los vecinos “nos obligan a ejecutar con mayor eficiencia el presupuesto, así como también a atraer mayor inversión pública y privada a la comuna”. Así, revisará el gasto para optimizarlo y formular adecuadamente los proyectos.

Desarrollo inmobiliario

“El Plan Regulador Comunal tuvo importantes modificaciones y hoy los ajustes a realizar son menores”, dice y añade que un sector acotado aún cuenta con alturas elevadas. “Es relevante revisar las zonas industriales exclusivas, porque hay algunas industrias que causan molestia a los vecinos. Será importante incorporar una zona con uso de suelo exclusivo de áreas verdes para asegurar la construcción de un parque comunal. Es muy importante, y no vamos a transar, en seguir resguardando el área de preservación ecológica de la comuna, en donde por ningún motivo permitiremos cambios que posibiliten el desarrollo de proyectos de infraestructura o inmobiliarios. Huechuraba aun cuenta con un número no menor de hectáreas sin desarrollo y no requiere aumentar ni modificar su límite urbano”, plantea.

Mejoras en servicios

Rojas considera que “Huechuraba merece y debe contar con el Metro. Esta es la acción más relevante que impulsaré como alcaldesa. Haré todas las gestiones necesarias frente a las autoridades del gobierno (...) En Huechuraba hay cocheras y talleres de reparación para los vagones de Metro ¿Por qué no podemos contar con estaciones?”, expresa.

La candidata también quiere seguir construyendo ciclovías, así como exigir al Ministerio de Transporte la revisión de recorridos para garantizar una mejor cobertura.

“Nos interesa un recorrido que vaya desde Los Libertadores y Pedro Fontova hasta Ciudad Empresarial, atravesando toda la comuna sin salir a la autopista Américo Vespucio y que, en el futuro empalme con el Teleférico Bicentenario, que nos conectará con Providencia y las Líneas 1 y 4 del Metro de Santiago”, manifiesta.

Temas verdes

Para la candidata es “fundamental contar con un Plan Comunal de Cambio Climático (PACCC), que impulse acciones de mitigación y adaptación, promoviendo proyectos sustentables enfocados en el uso de energía renovable. También la protección del medio ambiente, así como también contar con un Plan Comunal de Reciclaje y un nuevo Centro de Educación Ambiental.