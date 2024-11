Caso Monsalve: juez decreta legal la detención de exsubsecretario y Fiscalía lo formaliza por dos delitos de abuso sexual

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se realiza la audiencia de formalización en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, imputado como autor de dos delitos: violación y abuso sexual, según los antecedentes presentados por el fiscal a cargo del caso, Xavier Armendáriz.

Antes de que se efectuara la formalización, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Mario Cayul, aceptó retirarle las esposas al ex ubsecretario durante la formalización, pero no dio a lugar las otras peticiones de la defensa como impugnar al tribunal competencia por no estar en la zona geográfica en que se habría cometido el primer delito (Providencia), tampoco aceptó postergar la audiencia de formalización y no accedió a determinar ilegal la detención de Monsalve.

El magistrado también señaló que solo la primera parte de la audiencia sería pública y que posteriormente la segunda etapa de formalización con detalles del caso sería reservada, tanto para proteger una revictimización de la denunciante como el derecho a presunción de inocencia del denunciado.

El fiscal Armendáriz al momento de pedir la formalización detalló dos hechos constitutivos de delitos consumados por Monsalve “que era una alta autoridad pública, subsecretario del Interior y la víctima (...), que al momento de los hechos realizaba labores de asesoría” en esa repartición.

El primer hecho relatado por Armendáriz fue que “el 22 de septiembre cita a reunión en Restaurant Ají Seco Místico, comen y toman alcohol, horas más tarde se trasladan al hotel Panamericano, siendo la víctima afectada por alta ingesta de alcohol. En esa madrugada Monsalve accedió carnalmente a la víctima cuando esta se encontraba privada de sentido con incapacidad para defenderse”, afirmando que “estos hechos son delito de violación de mayor de edad con participación en calidad de autor”.

A continuación, el fiscal relató un segundo hecho “la mañana del 23 de septiembre en esa misma habitación del hotel Panamericano la víctima despierta en la cama desnuda (...) desorientada sin poder recordar, notando manchas de vómito y sangre, a su lado desnudo Monsalve. Sin mediar consentimiento realizo actos de connotación sexual a los que la víctima no pudo oponerse” constatando un nuevo delito de abuso sexual.

A continuación el juez indicó a Monsalve si tenía algo que decir al respecto, ante lo cual su defensa indico “nada que señalar”. Luego se procedió a decretar reservada el resto de la audiencia de formalización.

Carpeta de 100 mil páginas

Antes de la formalización, uno de los abogados defensores de Monsalve, Cristián Arias, acusó “infracción de garantías” de su defendido, por no tener “tiempo, medios necesarios y comunicación debida con su defensa” luego de su detención para preparar una adecuada defensa.

“Luego que nos enteremos de la detención por la prensa, recibimos una carpeta con más de 53 mil páginas y otra de 100 mil páginas, así que no hemos tenido acceso correcto a información para una formalización que el Ministerio Público viene preparando hace un mes, y ayer en una jugada off side, ya no es más secreta la investigación y se nos deja sin la posibilidad de defender”.

Sin embargo, el fiscal Armendáriz retrucó afirmando que “la situación de secreto no es un capricho del Ministerio Público, por lo tanto, no es que se ande escondiendo una carpeta, es una facultad; y ahora resulta que antes la información era ninguna y ahora es demasiada” afirmando que “si estamos en esta situación es por los actos del imputado. No existe la posibilidad de decretar su libertad esperando otra fecha para la formalización”.

Temor por seguridad

Durante un receso una de las integrantes del equipo de abogados de Monsalve y exconsejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Inés Horvitz, señaló que respecto del lugar donde debería cumplir arresto su defendido que “nosotros queremos que tenga seguridad personal, como exsubsecretario y persona de alto conocimiento público tememos por su seguridad personal. Podría ser Capitán Yáber, pero parece que no se puede porque es para imputados económicos”, indicando que lo mejor a su entendido sería cumplir arresto domiciliario total.

En desarrollo…