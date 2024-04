Conmoción en el mundo empresarial ante triple asesinato de Carabineros y exigen al Gobierno acciones adicionales

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El triple asesinato de Carabineros en la comuna de Cañete, ubicada en la región del Biobío, ha impactado al sector empresarial y al país. Tras el anuncio del Presidente Gabriel Boric de decretar duelo Nacional y asegurar que no habrá impunidad con los responsables del "grave y cobarde" atentado, diversos sectores demandan del Gobierno acciones más contundentes en materia de seguridad.

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) expresó sus condolencias a Carabineros de Chile y se solidarizó "con sus familias, amigos y compañeros de institución, todos quienes han perdido a estos nuevos héroes de la patria, que ya suman diez los últimos dos años". Asimismo, condenó los actos de violencia en la Macrozona Sur, "es inaceptable que existan zonas de nuestro país donde hoy no se pueda ingresar. La seguridad de todos los chilenos debe ser una prioridad del Estado de Chile, tarea que hoy está claramente al debe. Se necesitan medidas urgentes, una mayor firmeza y entregar mecanismos efectivos de protección a Carabineros".

La CPC convocó al Gobierno y a las fuerzas políticas a dar máxima prioridad a la agenda de seguridad y a todas aquellas acciones que "permitan avanzar efectivamente en un mayor control de la violencia, el terrorismo y la delincuencia, implementando también mejores programas de inteligencia para combatir con urgencia y mayor eficiencia este lastre". En particular, la representación del gremio de Biobío, condenó el lamentable suceso y exhortó a las autoridades a intensificar sus esfuerzos "para continuar abordando la inseguridad y el terrorismo", además de requerir una mayor responsabilidad política "frente a los limitados avances en materia de seguridad, aspecto que debe constituir una prioridad en la agenda estatal".

La Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) expresó su consternación ante el ataque y manifestó que "se trata de un atentado no solo contra Carabineros, sino contra toda la sociedad chilena" e hizo un llamado a las autoridades a "perseguir con rigurosidad a los responsables de este crimen y a aplicarles todo el peso de la ley. No podemos permitir que la violencia y el terrorismo se apoderen de nuestro país", agregó Sofofa. Las representaciones asociadas del gremio empresarial en las distintas regiones se sumaron a las declaraciones y exigen "a los tres poderes del Estado tomar acciones concretas y actuar de manera decidida y contundente ante esta grave situación. Esta no es solo una cuestión de seguridad pública y terrorismo, sino un desafío que requiere la acción conjunta y coordinada de todas las instituciones del Estado".

En la misma línea, Rodrigo Hinzpeter, consejero y presidente de la Mesa de Seguridad de Sofofa, expresó su preocupación y señaló que "tenemos que tomar conciencia de la crisis de seguridad que está viviendo el país. Esta no es una crisis cualquiera, es una crisis que ha llegado a límites que el país no había vivido nunca". Además, hizo un llamado al Gobierno para que tome medidas más contundentes, afirmando que "el repudio de este tipo de hechos no puede quedarse solo en una declaración o la presentación de una querella". Añadió que "este tipo de hechos debe hacernos tomar conciencia de la crisis profunda que está viviendo el país". Asimismo, instó a rectificar la intensidad con la que se persigue la delincuencia, especialmente el crimen organizado.

Desde Arauco, Charles Kimber, gerente corporativo de Personas y Sustentabilidad, se solidarizó en nombre de la empresa forestal "con la institución y la familia de los fallecidos" e hizo hincapié en un llamado a la sociedad en su conjunto para que "responda de manera enérgica y unida frente a la violencia brutal", añadiendo que "todas las herramientas institucionales del estado de derecho y la democracia deben actuar con firmeza y coherencia para identificar y castigar a los responsables del trágico atentado que ha conmocionado a Chile". En sus declaraciones, expresó también su consternación y rechazo ante estos hechos.

Foto:Reuters

La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), se pronunció destacando que "lo que está pasando en Chile no es normal". El gremio se solidarizó con las familias afectadas y enfatizó que "la situación de descontrol en la Macrozona Sur y zonas rurales, donde el Estado de Derecho parece ausente (...) es insostenible y no vemos acciones concretas de las autoridades del Estado de Chile para detener, de una vez por todas, estas acciones que generalmente quedan impunes."

La SNA hizo un llamado a la implementación de un "mayor control y firmeza en el actuar", así como a la elaboración de un plan de inteligencia robusto. Según la corporación de la agricultura, "ya no sirven las querellas del Gobierno contra los responsables, las medidas deben ir mucho más allá y los procesos judiciales no pueden tardar años en cerrarse y terminar sin responsables". Asimismo, instaron a redoblar las medidas de seguridad y abogaron por un trabajo coordinado entre los tres poderes del Estado.

La Asociación de Bancos (ABIF), mediante un comunicado, repudió el triple crimen de Carabineros e instó a las autoridades a "tomar las medidas necesarias que pongan fin a la creciente inseguridad que se vive y percibe en los últimos años en el país. Los delitos están afectando cotidianamente a menores, trabajadores y ciudadanos de tercera edad que deben hacer frente a grupos criminales cada vez más violentos en su actuar".

Irade se unió a las expresiones de condolencia y calificó este acto como "un acto de terrorismo que agrava aún más la compleja situación de seguridad que vive el país". En este contexto, hizo un llamado a "las autoridades gubernamentales, a los parlamentarios, a los líderes políticos y a todas las instituciones de la sociedad civil para alzar la voz y decir "¡basta ya!" a la violencia".

La Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN) expresó su solidaridad y entregó sus condolencias a la familia, al cuerpo de carabineros, así como a su Director General, Ricardo Yáñez. La asociación minera se sumó al llamado de los otros gremios y reclamó "de manera urgente que el Presidente de la República decrete estado de sitio en la provincia de Arauco y declare expresamente que Carabineros de Chile tendrá plenas facultades para defenderse y atacar, con las reglas de la legítima defensa privilegiada". Asimismo, enfatizó que el General Yáñez debe continuar en su cargo "como reconocimiento a su enorme trabajo de recuperar en Carabineros el respaldo ciudadano que superó el 70%".

La Cámara Chilena de la Construcción se sumó a la condena “al cobarde asesinato” de los tres carabineros y sostuvo que es deber del Estado poner todos los recursos necesarios para capturar a los culpables del crimen y que caiga sobre ellos el máximo rigor de la ley. “No obstante, este trágico hecho deja en evidencia que se sigue fallando rotundamente en erradicar la violencia y garantizar la paz en la macrozona sur”, dijo.

“Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas y sociales a trabajar con unidad y decisión para terminar de una vez por todas con las actividades y grupos criminales que, a sangre y fuego, han capturado esos lugares y sus habitantes. Esta es la condición mínima para poder sostener con fundamentos que en nuestro país impera el Estado de Derecho y que todos los chilenos y chilenas, sin importar la región donde vivan, pueden hacer su vida en libertad y sin temor”, agregó.

Icare, por su parte, se unió al luto nacional decretado y aseguró que confía en que “se adoptarán medidas efectivas para detener esta escalada de violencia".

A través de X, el empresario Andrónico Luksic expresó su profundo pesar por el "más injusto y terrible asesinato del Sargento 1º Carlos Cisterna Navarro, el Cabo 1º Sergio Arévalo Lobos y el Cabo 1º Misael Vidal Cid". En sus palabras, Luksic enfatizó que "esto no puede seguir ocurriendo. Por el honor de estos 3 mártires de la Patria, unámonos como país para respaldar y defender a Carabineros de una vez". Expresó además sus condolencias y cariño a las familias y seres queridos de los tres carabineros.

Hoy, 27 de abril , día en que todos los chilenos debiéramos estar rindiendo homenaje a Carabineros, sufrimos profundamente por el más injusto y terrible asesinato del Sargento 1º Carlos Cisterna Navarro , el Cabo 1º Sergio Arévalo Lobos y el Cabo 1º Misael Vidal Cid .

Esto no… https://t.co/y7BjCYX1i7 — Andrónico Luksic C. (@aluksicc) April 27, 2024

Camioneros denuncia vulnerabilidad en cadena logística

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile manifestó su dolor y solidaridad con las familias de los Carabineros y exigió a las autoridades "perseguir sin descanso a los culpables materiales e intelectuales y hacer justicia", incluso ante la posibilidad de que los responsables "intenten o hayan intentado escapar del país".

Además, el gremio de camioneros resaltó la vulnerabilidad de la cadena logística frente a estos hechos, informando la continuidad en "las amenazas a nuestra gente han ido en aumento, quienes trabajan y circulan en todo el territorio de la Macrozona Sur".

Otros sectores

La Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT), condenó los hechos y exigió que “se investigue con rigurosidad, en el más corto plazo y detener a los responsables." Además, la organización de trabajadores afirmó que respaldará "todas las acciones pertinentes para esclarecer los hechos y dar con los culpables para obtener justicia".