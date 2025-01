Fiscal en EEUU hace un llamado al gobierno de Trump para eliminar a Chile del programa Visa Waiver

El riesgo para Chile, el único país de Latinoamérica que participa en el programa Visa Waiver de Estados Unidos, de perder ese privilegio, sigue aumentando ante los continuos reclamos de las autoridades norteamericanas de que La Moneda no ha hecho lo suficiente por combatir la llegada de nacionales que viajan a ese país para delinquir.

Y nuevamente fue el fiscal de Orange County, Todd Spitzer, quien lideró la ofensiva. A través de su cuenta de X, la autoridad aseguró que un grupo de legisladores locales elevó una solicitud al nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, y a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para que "tomen acciones inmediatas para abordar el abuso del Programa Visa Waiver (ESTA) por parte de organizaciones criminales chilenas".

For nearly two years, Orange County District Attorney Todd Spitzer has been sounding the alarm about a dangerous loophole in the Department of Homeland Security’s ESTA visa waiver program that has allowed Chilean organized crime rings a direct pipeline into the United States to… pic.twitter.com/V6jIwn4pqK — OCDA Todd Spitzer (@OCDAToddSpitzer) January 30, 2025

En su publicación, el funcionario lamenta que durante casi dos años ha estado alertando sobre "un peligroso vacío en el programa de exención de visa ESTA del Departamento de Seguridad Nacional que ha permitido que el crimen organizado chileno tenga un conducto directo hacia EEUU para delinquir.

Spitzer denunció que "Chile sistemáticamente ha fallado en proporcionar a las autoridades estadounidenses la información necesaria sobre los antecedentes penales de sus nacionales”, vinculados a robos residenciales y comerciales en al menos 25 estados.

Además agregó que, según el fiscal adjunto principal de Orange County, Bradley Schoenleben, quien testificó ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en julio de 2023, "estos sindicatos criminales utilizan tecnología sofisticada, como Wi-Fi y bloqueadores de teléfonos celulares, para llevar a cabo sus operaciones. Las víctimas informaron haber perdido millones de dólares en efectivo, joyas y otros objetos de valor".

Spitzer concluye su publicación haciendo un llamado a Rubio y Noem para "suspender inmediatamente a Chile de participar en el programa ESTA hasta que cumpla con proporcionar los antecedentes de los criminales".

Spitzer ya había hecho esta misma petición, pero en ese entonces dirigida a la anterior administración, de Joe Biden, que tenía un foco más flexible respecto de la inmigración.