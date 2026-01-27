Fiscalía solicita prisión preventiva para la exministra Ángela Vivanco en la trama “muñeca bielorrusa”

Este martes se desarrolla el segundo día de control de detención y formalizacion por parte del Septimo Juzgado de Garantia de Santiago. Foto: Aton Chile

La fiscal Carmen Gloria Wittwer señaló el lunes, respecto de la imputada, que “es la persona más importante desde el punto de vista de la vulneración a los bienes jurídicos comprometidos en este caso”.

Esta jornada de martes continúa la formalización de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco que, en el marco del caso Belaz Movitec, más conocido como trama “muñeca bielorrusa”, es investigada por cohecho reiterado y lavado de activos; luego que tras la audiencia de ayer lunes se decretara la ampliación de su detención.

La exjueza, que pasó la noche recluida “en tránsito” en el Centro de Detención Femenina de San Miguel, arribó al Centro de Justicia de Santiago esta vez sin esposas, a diferencia del lunes y cuando fue detenida el domingo recién pasado por el OS-7 de Carabineros, trámite que la defensa intentó que se declara ilegal, pero que no fue acogido por el tribunal.

En este contexto, la Fiscalía -representada por los fiscales defendió Carmen Gloria Wittwer y Marcos Muñoz-en esta jornada defendió la necesidad de que se decrete la cautelar de prisión preventiva en contra de Vivanco, lo que recién se conocería el viernes.

Ello, debido a que según el tribunal se habría producido un pacto ilícito entre la exministra, su marido Gonzalo Migueles y los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, con el fin de favorecer al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec SpA en un litigio contra Codelco; y que Vivanco habría favorecido con su voto resoluciones que habrían costado a la minera estatal unos $ 12.000 millones, proceso en que la exjueza habría recibido $ 90 millones.

Querellantes: CDE y Codelco

Durante este martes la formalización también continúa con los alegatos de querellantes tales como el Consejo de Defensa del Estado (CDE), Codelco y la Organización de Trabajadores Judiciales. Mientras que mañana miércoles se produciría la suspensión del proceso y el jueves se reanudarían las audiencias, con las réplicas de la defensa de Vivanco -representada por el abogado Jorge Valladares- a la solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía.

A partir de este cronograma, se especula que recién el viernes de esta semana el juez Cristian Sánchez, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, emitiría la resolución.