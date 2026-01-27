Click acá para ir directamente al contenido
Fiscalía solicita prisión preventiva para la exministra Ángela Vivanco en la trama “muñeca bielorrusa”

La fiscal Carmen Gloria Wittwer señaló el lunes, respecto de la imputada, que “es la persona más importante desde el punto de vista de la vulneración a los bienes jurídicos comprometidos en este caso”.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Martes 27 de enero de 2026 a las 11:07 hrs.

<p>Este martes se desarrolla el segundo día de control de detención y formalizacion por parte del Septimo Juzgado de Garantia de Santiago. Foto: Aton Chile</p>

Este martes se desarrolla el segundo día de control de detención y formalizacion por parte del Septimo Juzgado de Garantia de Santiago. Foto: Aton Chile

