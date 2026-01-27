Fiscalía solicita prisión preventiva para la exministra Ángela Vivanco en la trama “muñeca bielorrusa”
La fiscal Carmen Gloria Wittwer señaló el lunes, respecto de la imputada, que “es la persona más importante desde el punto de vista de la vulneración a los bienes jurídicos comprometidos en este caso”.
Noticias destacadas
Esta jornada de martes continúa la formalización de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco que, en el marco del caso Belaz Movitec, más conocido como trama “muñeca bielorrusa”, es investigada por cohecho reiterado y lavado de activos; luego que tras la audiencia de ayer lunes se decretara la ampliación de su detención.
La exjueza, que pasó la noche recluida “en tránsito” en el Centro de Detención Femenina de San Miguel, arribó al Centro de Justicia de Santiago esta vez sin esposas, a diferencia del lunes y cuando fue detenida el domingo recién pasado por el OS-7 de Carabineros, trámite que la defensa intentó que se declara ilegal, pero que no fue acogido por el tribunal.
En este contexto, la Fiscalía -representada por los fiscales defendió Carmen Gloria Wittwer y Marcos Muñoz-en esta jornada defendió la necesidad de que se decrete la cautelar de prisión preventiva en contra de Vivanco, lo que recién se conocería el viernes.
Ello, debido a que según el tribunal se habría producido un pacto ilícito entre la exministra, su marido Gonzalo Migueles y los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, con el fin de favorecer al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec SpA en un litigio contra Codelco; y que Vivanco habría favorecido con su voto resoluciones que habrían costado a la minera estatal unos $ 12.000 millones, proceso en que la exjueza habría recibido $ 90 millones.
De hecho, el lunes, al término de la audiencia, Winter aseveró que “es la persona más importante desde el punto de vista de la vulneración a los bienes jurídicos comprometidos en este caso”.
Querellantes: CDE y Codelco
Durante este martes la formalización también continúa con los alegatos de querellantes tales como el Consejo de Defensa del Estado (CDE), Codelco y la Organización de Trabajadores Judiciales. Mientras que mañana miércoles se produciría la suspensión del proceso y el jueves se reanudarían las audiencias, con las réplicas de la defensa de Vivanco -representada por el abogado Jorge Valladares- a la solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía.
A partir de este cronograma, se especula que recién el viernes de esta semana el juez Cristian Sánchez, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, emitiría la resolución.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El “round” entre José Miguel Benavente y Hernán Cheyre por el rol que debe tener Corfo
Dos visiones sobre el papel del Estado y los límites de la corporación marcaron el contrapunto entre el actual vicepresidente ejecutivo y su antecesor en el cargo durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete