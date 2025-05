Francisca Pérez, jefa programática de la candidatura: “Carolina Tohá cuenta con el equipo económico que le dio los años de mayor progreso a Chile”

Hasta este año, Francisca Pérez nunca había hablado con la candidata presidencial del Socialismo Democrático y Partido Liberal, Carolina Tohá. Pero, a partir de entonces, se inició un trabajo conjunto que hoy la tiene como jefa programática del comando, actividad que compagina con su trabajo como profesora asistente de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez.

“Me imagino que fue por mis credenciales técnicas, mi formación académica y el paso por el Estado en el Ministerio de Hacienda , dice esta doctora en Economía junto con recordar su labor como asesora del titular de la citada cartera, Rodrigo Valdés, en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet; además de su paso por la gerencia de análisis macroeconómico del Banco Central.

¿Por qué votar por Tohá? Surge la pregunta. Y ella, que no milita en ningún partido, no lo duda: la exministra del Interior “tiene la experiencia en la gestión del Estado, ha sido ministra, diputada, alcaldesa; eso le da algo que es clave, que es responsabilidad y pragmatismo”.

“El crecimiento con bienestar es el pilar de nuestro programa, de lo contrario vamos a estar incubando escenarios sin paz social”.

Estos tiempos, remarca Pérez, “están llenos de recetas mágicas, de eslogan, de la tijera podadora grande, la pelota de fútbol. Pero no nos podemos engañar, esa no es la forma de avanzar y solucionar los problemas que son complejos y Carolina Tohá lo sabe, ella tiene sentido de responsabilidad”.

Por lo mismo, subraya su liderazgo para atraer a figuras de economistas muy destacados en el quehacer de las políticas públicas de los últimos años, entre los que se cuentan Nicolás Eyzaguirre, Roberto Zahler, Andrés Velasco, María Olivia Recart y Tamara Agnic, entre otros.

Y menciona un tercer punto a favor respecto a la exsecretaria de Estado: “Su capacidad de concitar acuerdos. Las posiciones están muy polarizadas, la gente se atrinchera, pero ella es capaz de concertar acuerdos y eso es lo que nosotros necesitamos, pensar el país, hacia dónde queremos llegar y qué podemos hacer; construir esa ruta para sacarnos de este letargo, de este entrampamiento en el que estamos metidos y eso se vio en su rol como ministra del Interior en estos últimos años”.

- El crecimiento es la base de su programa. ¿Cómo esperan retomar cifras mejores que el 2% actual?

- El crecimiento es un pilar fundamental del programa, pero también es importante decir que no nos importa cualquier crecimiento y tampoco es un crecimiento a toda costa. Este crecimiento tiene que significar progreso para las personas, de lo contrario lo que vamos a estar haciendo es incubando escenarios sin paz social, algo que en Chile ya pasó. Uno de los sellos de esta candidatura es que Carolina Tohá es capaz de asegurar y compatibilizar un crecimiento económico junto con paz social, los otros dos ejes del programa son el bienestar y seguridad.

Dadas las ventajas comparativas que tiene Chile, no hay que ir a buscar mucho dónde está el crecimiento. Las oportunidades de Chile están en nuestros recursos naturales, el mundo demanda lo que Chile tiene en minerales críticos, energía renovable, alimentos con baja huella de carbono. La industria forestal, por ejemplo, podríamos dar un salto en la construcción, industrializando con madera.

“No hay espacio para bajar impuestos sin compensarlos con mayores ingresos. El Gobierno ya planteó una forma de hacerlo, aumentando los impuestos de las personas de más altos ingresos. Somos partidarios de revivir ese proyecto”.

- ¿Cuáles son las metas?

- Tenemos que fijar una hoja de ruta, dejar de improvisar, decir hacia dónde queremos llegar, cuánto nos va a tomar y cómo lo vamos a hacer; y ahí está lo que nosotros proponemos. La meta es que lleguemos al año 2050 y dupliquemos el ingreso per cápita. Para lograr ese objetivo tenemos que crecer entre 3% y 4%; con Carolina Tohá vamos a volver a crecer, esa es la promesa.

Luego tenemos que ejecutar. Necesitamos que el Estado genere confianza. Nadie puede planear una inversión que tiene un horizonte de cinco o 10 años, si es que no sabe que las reglas del juego se van a mantener y lo otro es la excesiva burocracia.

Otra cosa que no se le ha puesto mucho énfasis y quizás dejamos de hablar en los últimos años es, por ejemplo, la fuerza de trabajo, las habilidades que tiene nuestra fuerza de trabajo. La última reforma al sistema de capacitación me parece que fue con el Presidente Lagos, o sea, desde ahí que no nos hemos sentado a pensar seriamente cómo vamos a recalificar a nuestra población y eso es súper importante, sobre todo de cara a la disrupción tecnológica. También necesitamos profundizar nuestro mercado de capitales para que los innovadores, los emprendedores, tengan acceso a capital en buenas condiciones de financiamiento”.

“Un ambiente muy turbulento”

- ¿La tensión comercial entre Estados Unidos y China cuánto podría implicar el logro o no de las metas a nivel económico?

- Es innegable que estamos pasando por un período súper complejo. Es un ambiente muy turbulento. Los riesgos geopolíticos son altos y Chile enfrenta dos dificultades. Vamos a tener menos demanda, porque tenemos países como China y Estados Unidos en medio de este conflicto, que van a crecer menos; y vamos a recibir una menor demanda por nuestros productos.

- Mucha incertidumbre...

- El ambiente que genera esto es de mucha incertidumbre. Entonces, los mercados financieros también se resienten y eso es un marcador de tasas de interés o de condiciones de financiamiento para el Gobierno o para el Estado y para el sector privado.

Y dado el ambiente en que estamos, quizás es más importante que nunca resaltar el poder contar con un liderazgo responsable y, por eso, destaco otro activo importante que tiene esta candidatura: contamos con el apoyo de un grupo amplio de economistas, todos de trayectoria muy destacada, todos participaron en cargos importantes en anteriores gobiernos. Sobre todo en este momento, Carolina Tohá cuenta con el equipo económico que le dio los años de mayor progreso a Chile, ellos la están apoyando por el liderazgo que representa en estos momentos de alta incertidumbre y riesgos geopolíticos.

“Bajar el impuesto corporativo de forma compensada”

- En materia tributaria, ¿son partidarios de reducir los impuestos a las empresas en torno a 24%?

- Nosotros estamos conformes con el proyecto del Gobierno, el que tuvo que retirar porque no tenía piso político, así que avanzaríamos en esa misma dirección: bajar el impuesto corporativo de forma compensada. Eso sí, déjeme remarcar: no hay espacio para bajar impuestos sin compensarlos con mayores ingresos, no nos podemos engañar, eso sería comprometer el financiamiento del gasto social.

El Gobierno ya planteó una forma de hacerlo, aumentando los impuestos de las personas de más altos ingresos. Somos partidarios de revivir ese proyecto de manera de poder bajar la tasa corporativa de impuestos y compensando los ingresos que vamos a dejar de ganar.

- ¿Les complica de alguna forma que la pareja de la candidata sea hoy el ministro de Hacienda?

- No, de ninguna manera. La verdad es que no veo que haya ninguna incompatibilidad.

No es un tema que nos preocupa o que esté en la discusión.

Responsabilidad fiscal: “El compromiso es de forma seria, no con tijera podadora”

Ustedes son partidarios de la responsabilidad fiscal y estabilizar el nivel de deuda...

- Respecto al tema fiscal, me gustaría ser muy clara respecto a que tenemos un compromiso irrestricto con la responsabilidad fiscal, que es fundamental por dos cosas. Permite mantener el financiamiento a costos bajos, y hay que acordarse que no solamente marca el costo de financiamiento del Gobierno, sino que ahí se montan todas las tasas de interés del sector privado. Y, por otro lado, la responsabilidad fiscal también permite mantener el financiamiento del gasto social. Nosotros vamos a mantener la regla fiscal dual. Vamos a seguir con el techo de la deuda en 45% y vamos a seguir estableciendo, tal como se hace ahora, una proyección de balance para los próximos años cuando uno entra al Gobierno. Podemos reducir gastos o podemos aumentar los ingresos. El aumento del ingreso va a venir por el lado del mayor crecimiento.

- ¿En qué consiste el acuerdo contra el fraude social que contiene su programa?

- En el programa de la primaria tenemos un pacto amplio contra el fraude social. Algo que estamos viendo ahora en el caso de las licencias médicas falsas o falsear también umbrales para poder acceder a beneficios sociales, en la falta de cumplimiento tributario, evasión y elusión. Esto no puede hacerlo un solo sector político, esas cosas tienen que hacerse con un acuerdo social amplio.

Antes de que estallara el tema de las licencias, nuestra candidatura ya estaba proponiendo esto. Tenemos que reorganizar el Estado, la administración del Estado también, hay que aumentar la eficiencia y la coordinación de la gestión. Todo ese tipo de cosas las tenemos que hacer para disminuir el gasto y hacerlo más eficiente, pero hay que hacerlo de forma seria y ordenada, no con una tijera podadora bien grande como dice Evelyn Matthei. Si eso fuera tan sencillo ¿Por qué los ministros de Piñera no lo hicieron antes? Habría que preguntarles por qué no cortaron la grasa si fuera tan simple. Es irresponsable seguir con este discurso de slogans o con recetas mágicas y decir que así vamos a solucionar los problemas de Chile. Los problemas complejos ¿cómo se resuelven? Con visión, siendo serios, logrando acuerdos y siendo responsables; y eso es algo que nosotros aplicaremos.