Gobierno sale a explicar traspasos de Corfo a Hacienda, pero oposición insiste en críticas y Contraloría anuncia investigación

Por: R. CARRASCO, C. LEÓN, S. RUNIN Y R. LUCERO

Un nuevo cara a cara protagonizaron este miércoles el Gobierno y la oposición. Y, por la tarde, se unió un actor adicional: la Contraloría General de la República. ¿El tema? Otra vez el fiscal, ahora por los traspasos desde Corfo a Hacienda en 2023, de los que dio cuenta un reportaje del The Clinic.

En La Moneda el ministro de Economía, Nicolás Grau, abordó las dudas que surgieron en la víspera tras la publicación y que puso en órbita de la UDI y republicanos la opción de una comisión investigadora y duros cuestionamientos de la candidata presidencial del gremialismo y de Renovación Nacional, Evelyn Matthei, al titular de Hacienda, Mario Marcel.

Grau, quien además preside el consejo de Corfo -instancia que aprobó las transferencias al Tesoro Público del orden de US$ 3.500 millones derivados de la explotación del litio-, calificó la polémica como “bastante artificial”

Evelyn Matthei, candidata presidencial de la UDI y RN.

A su juicio, los traspasos “han sido de forma regular y transparente, a las actas se puede acceder y, además, todo esto ha sido parte de la discusión presupuestaria”.

De hecho, dijo que probablemente lo que genera cierta duda y sorpresa es que en 2022 y 2023 hubo mayores montos que en el pasado. “Esto ocurre porque había un precio muy alto del litio (...) era natural que Hacienda buscara utilizar esos recursos para poder responder a las necesidades del país”.

El ministro también desestimó la visión de quienes han planteado que la acción podría haber implicado una reducción del patrimonio de Corfo.

Esto, por cuanto el artículo del The Clinic menciona que hubo traspasos por US$ 2.000 millones primero y luego otro de US$ 1.500 millones -cuando se habría acabado la plata del litio-, el cual implicó la venta de activos financieros de Corfo.

Grau enfatizó que el patrimonio en activos financieros del organismo estaba en torno a US$ 160 millones al partir el Gobierno y a fines de 2024 era de US$ 1.500 millones.

La explicación de Hacienda, la noche del martes, planteó que entre 2022 y 2023 se recaudaron $ 5,4 billones debido al mayor precio del litio, y que la cartera solicitó a Corfo integrar al Tesoro Público $ 3,4 billones de ese total.

El titular de Economía detalló que la venta de los activos fue “paulatina” para que no hubiera ningún perjuicio para Corfo y eso fue parte del trabajo que se hizo entre Dipres y la corporación.

“Discutir con seriedad”

Frente a las críticas de la oposición, sostuvo que “he visto personas con un rol de liderazgo que han dicho que a propósito de estos recursos se gastó más de lo comprometido; eso no es cierto”.

En 2023, insistió, “hubo un compromiso de gasto y de regla fiscal que se cumplió, tal vez es una estrategia para desinformar, pero el llamado es a discutir estos temas con seriedad, sobre todo en las personas que entienden del tema y saben que no hay nada irregular”.

En cuanto a los dichos de Matthei sobre daño al patrimonio fiscal, añadió : “Se basan en desinformación, si la candidata quiere esa información se la puedo mandar (...)”.

Petición de renuncia

Ya la tarde del martes, la exedil había criticado a Hacienda e, incluso, llamó al ministro Marcel a ponerse las pilas. Ayer insistió en un video en X que “los chilenos lo único que queremos es más seguridad (...) Pero este Gobierno nos sorprende cada semana con un nuevo escándalo”.

“Yo esperaba mucho más del ministro Marcel”, aseveró.

En paralelo, y mientras impulsan una comisión investigadora, los diputados de la UDI y RN insistieron en la renuncia de la Directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

“No solo fueron los errores en la recaudación fiscal, no sólo el exceso de deuda existente, sino que ahora nos tomamos conocimiento del retiro de miles de millones de la Corfo”, dijo Juan Antonio Coloma, secretario general de la UDI.

Además, agregó que esta situación es “impresentable”.

Para la jefa de bancada de los diputados RN, Ximena Ossandón, esta situación “es lamentable”. Expresó que la planificación fiscal del Gobierno ha sido “pésima a todas luces” y que esta noticia se suma a las proyecciones anteriores.

En su calidad de presidente de la Comisión de Economía del Senado, Rojo Edwards (Partido Socialcristiano) adelantó que citarán a Marcel y Grau, a la primera sesión de la instancia, “para que nos expliquen y nos den respuestas claras de qué es lo que está pasando”.

Hacia el final de la tarde, y a través de un comunicado, la Contraloría informó el inicio de una investigación especial en lo relativo a la eventual afectación patrimonial de Corfo y al destino de los recursos involucrados. En ella, agregó, se tendrán en cuenta las distintas denuncias recibidas.