Iván Poduje critica accionar del Gobierno tras megaincendio en Valparaíso: "Tenemos la peor reconstrucción de la historia"

A días de cumplirse un año del megaincendio que afectó las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, en la Región de Valparaíso, el arquitecto y urbanista Iván Poduje calificó el proceso de reconstrucción como el peor de la historia.

Durante una entrevista en Radio Duna, el excandidato a alcalde por Viña del Mar alertó que hay “más de 1.000 viviendas reconstruidas en los mismos sectores (...). Como el Estado no llegó, las mismas familias reconstruyeron en los mismos lugares peligrosos”.

A juicio del arquitecto, “la postulación a subsidios ha sido lenta, burocrática y espantosa para las familias”, pero ante esto ”lo que puede hacer el municipio es ser una entidad patrocinante, que puede postular a los subsidios para las familias (...). El municipio debió agrupar a las familias, elaborar proyectos y con eso ayudar al Serviu que estaba sobrepasado con esto”.

En la misma línea, se refirió a la salida del director del Serviu de Valparaíso, Rodrigo Uribe, a propósito de la lentitud en el proceso de reconstrucción, apuntando que “era muy necesario hacerlo (...). No logró nunca abordar la magnitud de la medida y tenía atrasos en todos los frentes”.

“El Serviu no estaba preparado, el municipio no estaba preparado y el gobierno central venía con el caso de las fundaciones (...), eso hizo que el despliegue no fuera el necesario”, agregó.

Al ser consultado sobre la solución al retraso, Poduje afirmó que “acá tiene que haber una decisión política desde la autoridad mayor que es el Ministerio de Vivienda y desde el Presidente”.

“El Presidente Boric nunca le dio la importancia que esto tenía (...) y el ministro Montes no tuvo la fuerza necesaria para tirar este carro. A estas alturas hay que esperar que se asignen los subsidios en lo que queda de año y que el próximo gobierno llegue con una mentalidad nueva”, dijo.